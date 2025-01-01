Новая сцена Государственного академического Большого театра России — современная площадка, дополняющая историческое здание театра. Построенная в 1995–2002 годах, она стала важной частью культурного пространства Москвы. В оформлении плафона зрительного зала использованы эскизы Леона Бакста в редакции Зураба Церетели.

Открытие состоялось оперой Н.А. Римского-Корсакова «Снегурочка». В период реконструкции Основной сцены (2005–2011) здесь исполнялся весь оперный и балетный репертуар театра. Сегодня на Новой сцене проходят спектакли Большого театра, а также гастрольные выступления российских и зарубежных коллективов.

Как добраться

Ближайшие станции метро «​Театральная» и «Охотный Ряд» в 2-х минутах ходьбы, «Площадь Революции» в 5-ти минутах ходьбы.

Парковка

Возле театра есть общедоступная платная парковка на 45 машиномест.