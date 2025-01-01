Большой зал Московской консерватории, открывшийся 7 апреля 1901 года, считается одним из лучших концертных залов мира благодаря своим акустическим характеристикам. Здесь выступают знаменитые музыканты и коллективы, а также проходят музыкальные фестивали, включая Международный конкурс имени П. И. Чайковского, проводимый с 1958 года.

Инициатором строительства зала стал В. И. Сафонов. Архитектором выступил В. П. Загорский, а оформление включало портреты композиторов и барельеф основателя консерватории Н. Г. Рубинштейна. Зал украшает орган парижской фирмы «Кавайе-Коль», подаренный меценатом С. П. фон Дервизом.

Большой зал имеет богатую историю: во время Первой мировой войны здесь находился госпиталь, а с 1924 по 1933 год — кинотеатр. В 2006 году ему присвоено имя Н. Г. Рубинштейна. После реставрации в 2010–2011 годах был восстановлен витраж «Святая Цецилия».

Вместимость

Большой зал консерватории рассчитан на 1737 зрительных мест.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Библиотека им. Ленина», «Арбатская», «Александровский сад» в 10-ти минутах ходьбы. Остановка наземного транспорта «Консерватория» в минуте ходьбы.

Парковка

Возле Консерватории не предумотрено парковки.