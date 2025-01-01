Бородино-холл — престижная столичная площадка для деловых встреч, культурных событий и частных торжеств, где деловая атмосфера сочетается с комфортом и высоким уровнем сервиса. Здесь проводят конференции, презентации, концерты, банкеты и выставки, а аудитория варьируется от представителей бизнеса и творческих коллективов до гостей частных мероприятий.

Как добраться

Удобно дойти пешком от метро «Красносельская» (5 минут) или подъехать от станции «Бауманская» (около 15 минут пешком). Для автомобилистов удобный выезд с ТТК.

Парковка

В распоряжении гостей — подземная и наземная парковка комплекса, а также городские платные парковочные места в непосредственной близости.