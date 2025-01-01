Brooklyn Bowl — боулинг-клуб нового формата в Москве, полноценное пространство для отдыха, встреч и культурного досуга. Здесь под одной крышей сочетаются стильный интерьер в американском духе, уютный ресторан, насыщенная развлекательная программа и, конечно, современные дорожки для боулинга.

Brooklyn Bowl в Москве перенял атмосферу своих культовых собратьев из Нью-Йорка и Лондона: мягкий свет, винил, рок-н-ролл, живая музыка и неформальное общение. Это идеальное место для вечеринок, дружеских встреч, стендап-вечеров и даже небольших концертов.

Что внутри:

20 профессиональных дорожек для боулинга;

ресторан с авторским меню, где подают бургеры, закуски и коктейли;

сцена для выступлений артистов и комиков;

лаунж-зона с комфортной мебелью для отдыха между играми.

Вместимость

Общее количество гостей, которое может принять площадка, — до 280 человек. Это позволяет проводить как камерные вечеринки, так и масштабные корпоративные мероприятия.

Как добраться

Brooklyn Bowl удобно расположен рядом с метро «Бульвар Дмитрия Донского» и «Улица Старокачаловская» — всего 5–7 минут пешком. Вход в клуб осуществляется через центральную галерею ТРЦ.

Парковка

Для автомобилистов предусмотрена парковка на территории торгового центра, но по вечерам и выходным рекомендуем приезжать заранее: популярность места высока, особенно в часы пик.