Отель «Броско» — стильный дизайн-отель в центре столицы, где комфорт и современные тенденции объединяются в уникальной атмосфере.

«Броско» — это не только место для отдыха, но и площадка для ярких событий. Отель регулярно организует вечеринки, презентации, мастер-классы и другие мероприятия, привлекая как постояльцев, так и жителей города. Удобное местоположение позволяет быстро добраться до главных достопримечательностей и деловых центров столицы.

Как добраться

Ближайшие станции метро «​Смоленская» в 6-ти минутах и «Арбатская» в 15-ти минутах ходьбы.

Парковка

Для посетителей не предусмотрено парковки.