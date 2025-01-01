Буховски’с — рюмочная с характером в самом центре Москвы, место, где встречаются любовь к книгам, ироничный взгляд на жизнь и крепкие настойки. Это не классический бар, а скорее пространство с характером: с отсылками к Чарльзу Буковски, мягкой неоновой подсветкой, абсурдными подписями на столах и расслабленной атмосферой.

Внутри — компактный зал с диванами и невысокими столами, полки с книгами, авторские коктейли и домашние настойки. Меню лаконичное, с блюдами под закуску: сэндвичи, брускетты, легкие закуски. Вечерами здесь проходят чтения, музыкальные сеты, тематические мероприятия и литературные встречи.

Вместимость

До 70 человек. Подходит для камерных вечеринок, творческих встреч и просто вечеров в кругу друзей.

Как добраться

Пешком 5 минут от метро «Китай-город». Вход с фасада здания, ориентир — вывеска с лаконичным шрифтом.

Парковка

Собственной парковки нет, ближайшая городская — на улицах в районе Славянской площади. Вечером лучше воспользоваться такси или общественным транспортом.