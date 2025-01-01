Музей Булгаковского Дома — интерактивное пространство, посвященное жизни и творчеству Михаила Булгакова. Музей расположен в бывшей квартире писателя площадью более 100 кв. м, где представлены как постоянная экспозиция, так и временные выставки. Дополнительные площади на черной лестнице и летней веранде во дворе, а также уникальные «тайные комнаты» доступны на специальных экскурсиях.

Экспозиция включает архивы, фотографии, документы и предметы, связанные с Булгаковым. Особое внимание уделено электронной экспозиции с более 500 изображениями, фрагментами фильмов и спектаклей, а также возможностью общения с персонажами романа «Мастер и Маргарита» через телефонные аппараты. Музей проводит тематические экскурсии и научные исследования.

Среди экспонатов — посмертная маска Булгакова, его личные вещи, медицинские инструменты из больницы, где он работал, и другие артефакты.

Музей также регулярно проводит выставки современных художников, превращая его в галерею.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Маяковская» в 5-ти минутах ходьбы, «Тверская» и «Пушкинская» в 13-ти минутах ходьбы. Остановки наземного транспорта «Пушкинская пл.» и «Глазная больница» в 5-ти минутах ходьбы.

Парковка

У Булгаковского дома не предусмотрена парковка для посетителей, продумайте заранее, где припарковать автомобиль.