Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Москвы Театры и концертные площадки Бункер-42 на Таганке

Бункер-42 на Таганке

Москва
Адрес
Москва, 5-й Котельнический пер., 11
Показать на карте
Телефон

+7 (495) 500 05 53

Позвонить

+7 (499) 703 44 55

Позвонить

+7 985 790 00 82

Позвонить

О месте

Музейно-исторический комплекс «Бункер-42» расположен в центре Москвы, рядом с метро «Таганская». Это бывший советский противоатомный бункер, построенный на глубине 65 метров и занимающий площадь 7000 квадратных метров.

В советское время бункер служил запасным командным пунктом командующего Дальней авиацией и был рассчитан на функционирование в случае ядерного нападения. Здесь круглосуточно дежурили специалисты связи и технический персонал до 1986 года, после чего объект был рассекречен. В 2006 году он открылся для посетителей как Музей холодной войны «Бункер-42».

Экспозиция музея рассказывает о событиях холодной войны, демонстрируя ее влияние на мировую историю. Экскурсии, рассчитанные на разные возрастные группы, включают интерактивные элементы, такие как имитация взрыва ядерной бомбы и запуска ракеты. Это делает посещение особенно интересным для школьников как дополнение к урокам истории.

Сегодня «Бункер-42» — уникальный музейно-развлекательный комплекс и единственный в России противоатомный бункер, открытый для публики.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Таганская» в 5-ти минутах ходьбы, «Марксистская» в 10-ти минутах ходьбы.

Парковка

У «Бункера-42» не предусмотрено парковки для посетителей.

Афиша Бункер-42 на Таганке

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
15 августа
Игровая программа «Команда Б» интерактивный
19:00 от 25000 ₽
Игровая программа «Зарница» интерактивный
19:00 от 28000 ₽
Мастер-класс по разборке-сборке автомата Калашникова мастер-класс
19:00 от 16000 ₽
Игровая программа «Фаертаг» интерактивный
19:00 от 120000 ₽
Игровая программа «День в спецназе — Молния» интерактивный
19:00 от 37000 ₽
Игровая программа «Параграф-42» интерактивный
19:00 от 32000 ₽
Игровая программа «Начальная военная подготовка в Бункере» интерактивный
19:00 от 23000 ₽
Игровая программа «Команда V» интерактивный
19:00 от 28000 ₽
Игровая программа «Тимбилдинг» интерактивный
19:00 от 32000 ₽
Интерактивный лазерный тир интерактивный
19:00 от 16000 ₽
Игровая программа «Профессор Ягодкин и его подопечные» интерактивный
19:00 от 28000 ₽
Игровая программа «День в спецназе» интерактивный
19:00 от 67000 ₽
Игровая программа «Дорога Z» интерактивный
19:00 от 25000 ₽
16 августа
Игровая программа «Параграф-42» интерактивный
19:00 от 32000 ₽
Игровая программа «Зарница» интерактивный
19:00 от 28000 ₽
Мастер-класс по разборке-сборке автомата Калашникова мастер-класс
19:00 от 16000 ₽
Игровая программа «День в спецназе — Молния» интерактивный
19:00 от 37000 ₽
Игровая программа «Дорога Z» интерактивный
19:00 от 25000 ₽
Игровая программа «Команда V» интерактивный
19:00 от 28000 ₽
Игровая программа «Команда Б» интерактивный
19:00 от 25000 ₽
Игровая программа «Фаертаг» интерактивный
19:00 от 120000 ₽
Игровая программа «Начальная военная подготовка в Бункере» интерактивный
19:00 от 23000 ₽
Игровая программа «Тимбилдинг» интерактивный
19:00 от 32000 ₽
Интерактивный лазерный тир интерактивный
19:00 от 16000 ₽
Игровая программа «Профессор Ягодкин и его подопечные» интерактивный
19:00 от 28000 ₽
Игровая программа «День в спецназе» интерактивный
19:00 от 67000 ₽
17 августа
Игровая программа «Профессор Ягодкин и его подопечные» интерактивный
15:10 от 32000 ₽ 19:00 от 28000 ₽
Мастер-класс по разборке-сборке автомата Калашникова мастер-класс
19:00 от 16000 ₽
Игровая программа «День в спецназе — Молния» интерактивный
19:00 от 37000 ₽
Игровая программа «Дорога Z» интерактивный
19:00 от 25000 ₽
Игровая программа «Команда V» интерактивный
19:00 от 28000 ₽
Игровая программа «Команда Б» интерактивный
19:00 от 25000 ₽
Игровая программа «Фаертаг» интерактивный
19:00 от 120000 ₽
Игровая программа «Параграф-42» интерактивный
19:00 от 32000 ₽
Игровая программа «Начальная военная подготовка в Бункере» интерактивный
19:00 от 23000 ₽
Игровая программа «Тимбилдинг» интерактивный
19:00 от 32000 ₽
Интерактивный лазерный тир интерактивный
19:00 от 16000 ₽
Игровая программа «Зарница» интерактивный
19:00 от 28000 ₽
Игровая программа «День в спецназе» интерактивный
19:00 от 67000 ₽
18 августа
Игровая программа «День в спецназе» интерактивный
19:00 от 67000 ₽
Игровая программа «Зарница» интерактивный
19:00 от 28000 ₽
Мастер-класс по разборке-сборке автомата Калашникова мастер-класс
19:00 от 16000 ₽
Игровая программа «День в спецназе — Молния» интерактивный
19:00 от 37000 ₽
Игровая программа «Дорога Z» интерактивный
19:00 от 25000 ₽
Игровая программа «Команда V» интерактивный
19:00 от 28000 ₽
Игровая программа «Команда Б» интерактивный
19:00 от 25000 ₽
Игровая программа «Фаертаг» интерактивный
19:00 от 120000 ₽
Игровая программа «Параграф-42» интерактивный
19:00 от 32000 ₽
Игровая программа «Начальная военная подготовка в Бункере» интерактивный
19:00 от 23000 ₽
Игровая программа «Тимбилдинг» интерактивный
19:00 от 32000 ₽
Интерактивный лазерный тир интерактивный
19:00 от 16000 ₽
Игровая программа «Профессор Ягодкин и его подопечные» интерактивный
19:00 от 28000 ₽
19 августа
Игровая программа «Зарница» интерактивный
19:00 от 28000 ₽
Мастер-класс по разборке-сборке автомата Калашникова мастер-класс
19:00 от 16000 ₽
Игровая программа «День в спецназе — Молния» интерактивный
19:00 от 37000 ₽
Игровая программа «Дорога Z» интерактивный
19:00 от 25000 ₽
Игровая программа «Команда V» интерактивный
19:00 от 28000 ₽
Игровая программа «Команда Б» интерактивный
19:00 от 25000 ₽
Игровая программа «Фаертаг» интерактивный
19:00 от 120000 ₽
Игровая программа «Параграф-42» интерактивный
19:00 от 32000 ₽
Игровая программа «Начальная военная подготовка в Бункере» интерактивный
19:00 от 23000 ₽
Игровая программа «Тимбилдинг» интерактивный
19:00 от 32000 ₽
Интерактивный лазерный тир интерактивный
19:00 от 16000 ₽
Игровая программа «Профессор Ягодкин и его подопечные» интерактивный
19:00 от 28000 ₽
Игровая программа «День в спецназе» интерактивный
19:00 от 67000 ₽
20 августа
Игровая программа «Зарница» интерактивный
19:00 от 28000 ₽
Мастер-класс по разборке-сборке автомата Калашникова мастер-класс
19:00 от 16000 ₽
Игровая программа «День в спецназе — Молния» интерактивный
19:00 от 37000 ₽
Игровая программа «Дорога Z» интерактивный
19:00 от 25000 ₽
Игровая программа «Команда V» интерактивный
19:00 от 28000 ₽
Игровая программа «Команда Б» интерактивный
19:00 от 25000 ₽
Игровая программа «Фаертаг» интерактивный
19:00 от 120000 ₽
Игровая программа «Параграф-42» интерактивный
19:00 от 32000 ₽
Игровая программа «Начальная военная подготовка в Бункере» интерактивный
19:00 от 23000 ₽
Игровая программа «Тимбилдинг» интерактивный
19:00 от 32000 ₽
Интерактивный лазерный тир интерактивный
19:00 от 16000 ₽
Игровая программа «Профессор Ягодкин и его подопечные» интерактивный
19:00 от 28000 ₽
Игровая программа «День в спецназе» интерактивный
19:00 от 67000 ₽
21 августа
Игровая программа «Зарница» интерактивный
19:00 от 28000 ₽
Мастер-класс по разборке-сборке автомата Калашникова мастер-класс
19:00 от 16000 ₽
Игровая программа «День в спецназе — Молния» интерактивный
19:00 от 37000 ₽
Игровая программа «Дорога Z» интерактивный
19:00 от 25000 ₽
Игровая программа «Команда V» интерактивный
19:00 от 28000 ₽
Игровая программа «Команда Б» интерактивный
19:00 от 25000 ₽
Игровая программа «Фаертаг» интерактивный
19:00 от 120000 ₽
Игровая программа «Параграф-42» интерактивный
19:00 от 32000 ₽
Игровая программа «Начальная военная подготовка в Бункере» интерактивный
19:00 от 23000 ₽
Игровая программа «Тимбилдинг» интерактивный
19:00 от 32000 ₽
Интерактивный лазерный тир интерактивный
19:00 от 16000 ₽
Игровая программа «Профессор Ягодкин и его подопечные» интерактивный
19:00 от 28000 ₽
Игровая программа «День в спецназе» интерактивный
19:00 от 67000 ₽
22 августа
Игровая программа «Тимбилдинг» интерактивный
19:00 от 32000 ₽
Интерактивный лазерный тир интерактивный
19:00 от 16000 ₽
Игровая программа «Профессор Ягодкин и его подопечные» интерактивный
19:00 от 28000 ₽
Игровая программа «День в спецназе» интерактивный
19:00 от 67000 ₽
Игровая программа «Зарница» интерактивный
19:00 от 28000 ₽
Мастер-класс по разборке-сборке автомата Калашникова мастер-класс
19:00 от 16000 ₽
Игровая программа «День в спецназе — Молния» интерактивный
19:00 от 37000 ₽
Игровая программа «Дорога Z» интерактивный
19:00 от 25000 ₽
Игровая программа «Команда V» интерактивный
19:00 от 28000 ₽
Игровая программа «Команда Б» интерактивный
19:00 от 25000 ₽
Игровая программа «Фаертаг» интерактивный
19:00 от 120000 ₽
Игровая программа «Параграф-42» интерактивный
19:00 от 32000 ₽
Игровая программа «Начальная военная подготовка в Бункере» интерактивный
19:00 от 23000 ₽
23 августа
Игровая программа «День в спецназе — Молния» интерактивный
19:00 от 37000 ₽
Игровая программа «Тимбилдинг» интерактивный
19:00 от 32000 ₽
Интерактивный лазерный тир интерактивный
19:00 от 16000 ₽
Игровая программа «Профессор Ягодкин и его подопечные» интерактивный
19:00 от 28000 ₽
Игровая программа «День в спецназе» интерактивный
19:00 от 67000 ₽
Игровая программа «Зарница» интерактивный
19:00 от 28000 ₽
Мастер-класс по разборке-сборке автомата Калашникова мастер-класс
19:00 от 16000 ₽
Игровая программа «Дорога Z» интерактивный
19:00 от 25000 ₽
Игровая программа «Команда V» интерактивный
19:00 от 28000 ₽
Игровая программа «Команда Б» интерактивный
19:00 от 25000 ₽
Игровая программа «Фаертаг» интерактивный
19:00 от 120000 ₽
Игровая программа «Параграф-42» интерактивный
19:00 от 32000 ₽
Игровая программа «Начальная военная подготовка в Бункере» интерактивный
19:00 от 23000 ₽
24 августа
Игровая программа «Тимбилдинг» интерактивный
19:00 от 32000 ₽
Интерактивный лазерный тир интерактивный
19:00 от 16000 ₽
Игровая программа «Профессор Ягодкин и его подопечные» интерактивный
19:00 от 28000 ₽
Игровая программа «День в спецназе» интерактивный
19:00 от 67000 ₽
Игровая программа «Зарница» интерактивный
19:00 от 28000 ₽
Мастер-класс по разборке-сборке автомата Калашникова мастер-класс
19:00 от 16000 ₽
Игровая программа «День в спецназе — Молния» интерактивный
19:00 от 37000 ₽
Игровая программа «Дорога Z» интерактивный
19:00 от 25000 ₽
Игровая программа «Команда V» интерактивный
19:00 от 28000 ₽
Игровая программа «Команда Б» интерактивный
19:00 от 25000 ₽
Игровая программа «Фаертаг» интерактивный
19:00 от 120000 ₽
Игровая программа «Параграф-42» интерактивный
19:00 от 32000 ₽
Игровая программа «Начальная военная подготовка в Бункере» интерактивный
19:00 от 23000 ₽
25 августа
Игровая программа «Тимбилдинг» интерактивный
19:00 от 32000 ₽
Интерактивный лазерный тир интерактивный
19:00 от 16000 ₽
Игровая программа «Профессор Ягодкин и его подопечные» интерактивный
19:00 от 28000 ₽
Игровая программа «День в спецназе» интерактивный
19:00 от 67000 ₽
Игровая программа «Зарница» интерактивный
19:00 от 28000 ₽
Мастер-класс по разборке-сборке автомата Калашникова мастер-класс
19:00 от 16000 ₽
Игровая программа «День в спецназе — Молния» интерактивный
19:00 от 37000 ₽
Игровая программа «Дорога Z» интерактивный
19:00 от 25000 ₽
Игровая программа «Команда V» интерактивный
19:00 от 28000 ₽
Игровая программа «Команда Б» интерактивный
19:00 от 25000 ₽
Игровая программа «Фаертаг» интерактивный
19:00 от 120000 ₽
Игровая программа «Параграф-42» интерактивный
19:00 от 32000 ₽
Игровая программа «Начальная военная подготовка в Бункере» интерактивный
19:00 от 23000 ₽
26 августа
Игровая программа «Зарница» интерактивный
19:00 от 28000 ₽
Мастер-класс по разборке-сборке автомата Калашникова мастер-класс
19:00 от 16000 ₽
Игровая программа «День в спецназе — Молния» интерактивный
19:00 от 37000 ₽
Игровая программа «Дорога Z» интерактивный
19:00 от 25000 ₽
Игровая программа «Команда V» интерактивный
19:00 от 28000 ₽
Игровая программа «Команда Б» интерактивный
19:00 от 25000 ₽
Игровая программа «Фаертаг» интерактивный
19:00 от 120000 ₽
Игровая программа «Параграф-42» интерактивный
19:00 от 32000 ₽
Игровая программа «Начальная военная подготовка в Бункере» интерактивный
19:00 от 23000 ₽
Игровая программа «Тимбилдинг» интерактивный
19:00 от 32000 ₽
Интерактивный лазерный тир интерактивный
19:00 от 16000 ₽
Игровая программа «Профессор Ягодкин и его подопечные» интерактивный
19:00 от 28000 ₽
Игровая программа «День в спецназе» интерактивный
19:00 от 67000 ₽
27 августа
Игровая программа «Тимбилдинг» интерактивный
19:00 от 32000 ₽
Интерактивный лазерный тир интерактивный
19:00 от 16000 ₽
Игровая программа «Профессор Ягодкин и его подопечные» интерактивный
19:00 от 28000 ₽
Игровая программа «День в спецназе» интерактивный
19:00 от 67000 ₽
Игровая программа «Зарница» интерактивный
19:00 от 28000 ₽
Мастер-класс по разборке-сборке автомата Калашникова мастер-класс
19:00 от 16000 ₽
Игровая программа «День в спецназе — Молния» интерактивный
19:00 от 37000 ₽
Игровая программа «Дорога Z» интерактивный
19:00 от 25000 ₽
Игровая программа «Команда V» интерактивный
19:00 от 28000 ₽
Игровая программа «Команда Б» интерактивный
19:00 от 25000 ₽
Игровая программа «Фаертаг» интерактивный
19:00 от 120000 ₽
Игровая программа «Параграф-42» интерактивный
19:00 от 32000 ₽
Игровая программа «Начальная военная подготовка в Бункере» интерактивный
19:00 от 23000 ₽
28 августа
Игровая программа «Зарница» интерактивный
19:00 от 28000 ₽
Мастер-класс по разборке-сборке автомата Калашникова мастер-класс
19:00 от 16000 ₽
Игровая программа «День в спецназе — Молния» интерактивный
19:00 от 37000 ₽
Игровая программа «Дорога Z» интерактивный
19:00 от 25000 ₽
Игровая программа «Команда V» интерактивный
19:00 от 28000 ₽
Игровая программа «Команда Б» интерактивный
19:00 от 25000 ₽
Игровая программа «Фаертаг» интерактивный
19:00 от 120000 ₽
Игровая программа «Параграф-42» интерактивный
19:00 от 32000 ₽
Игровая программа «Начальная военная подготовка в Бункере» интерактивный
19:00 от 23000 ₽
Игровая программа «Тимбилдинг» интерактивный
19:00 от 32000 ₽
Интерактивный лазерный тир интерактивный
19:00 от 16000 ₽
Игровая программа «Профессор Ягодкин и его подопечные» интерактивный
19:00 от 28000 ₽
Игровая программа «День в спецназе» интерактивный
19:00 от 67000 ₽
29 августа
Игровая программа «Тимбилдинг» интерактивный
19:00 от 32000 ₽
Интерактивный лазерный тир интерактивный
19:00 от 16000 ₽
Игровая программа «Профессор Ягодкин и его подопечные» интерактивный
19:00 от 28000 ₽
Игровая программа «День в спецназе» интерактивный
19:00 от 67000 ₽
Игровая программа «Зарница» интерактивный
19:00 от 28000 ₽
Мастер-класс по разборке-сборке автомата Калашникова мастер-класс
19:00 от 16000 ₽
Игровая программа «День в спецназе — Молния» интерактивный
19:00 от 37000 ₽
Игровая программа «Дорога Z» интерактивный
19:00 от 25000 ₽
Игровая программа «Команда V» интерактивный
19:00 от 28000 ₽
Игровая программа «Команда Б» интерактивный
19:00 от 25000 ₽
Игровая программа «Фаертаг» интерактивный
19:00 от 120000 ₽
Игровая программа «Параграф-42» интерактивный
19:00 от 32000 ₽
Игровая программа «Начальная военная подготовка в Бункере» интерактивный
19:00 от 23000 ₽
30 августа
Игровая программа «Зарница» интерактивный
19:00 от 28000 ₽
Мастер-класс по разборке-сборке автомата Калашникова мастер-класс
19:00 от 16000 ₽
Игровая программа «День в спецназе — Молния» интерактивный
19:00 от 37000 ₽
Игровая программа «Дорога Z» интерактивный
19:00 от 25000 ₽
Игровая программа «Команда V» интерактивный
19:00 от 28000 ₽
Игровая программа «Команда Б» интерактивный
19:00 от 25000 ₽
Игровая программа «Фаертаг» интерактивный
19:00 от 120000 ₽
Игровая программа «Параграф-42» интерактивный
19:00 от 32000 ₽
Игровая программа «Начальная военная подготовка в Бункере» интерактивный
19:00 от 23000 ₽
Игровая программа «Тимбилдинг» интерактивный
19:00 от 32000 ₽
Интерактивный лазерный тир интерактивный
19:00 от 16000 ₽
Игровая программа «Профессор Ягодкин и его подопечные» интерактивный
19:00 от 28000 ₽
Игровая программа «День в спецназе» интерактивный
19:00 от 67000 ₽
31 августа
Игровая программа «Зарница» интерактивный
19:00 от 28000 ₽
Мастер-класс по разборке-сборке автомата Калашникова мастер-класс
19:00 от 16000 ₽
Игровая программа «День в спецназе — Молния» интерактивный
19:00 от 37000 ₽
Игровая программа «Дорога Z» интерактивный
19:00 от 25000 ₽
Игровая программа «Команда V» интерактивный
19:00 от 28000 ₽
Игровая программа «Команда Б» интерактивный
19:00 от 25000 ₽
Игровая программа «Фаертаг» интерактивный
19:00 от 120000 ₽
Игровая программа «Параграф-42» интерактивный
19:00 от 32000 ₽
Игровая программа «Начальная военная подготовка в Бункере» интерактивный
19:00 от 23000 ₽
Игровая программа «Тимбилдинг» интерактивный
19:00 от 32000 ₽
Интерактивный лазерный тир интерактивный
19:00 от 16000 ₽
Игровая программа «Профессор Ягодкин и его подопечные» интерактивный
19:00 от 28000 ₽
Игровая программа «День в спецназе» интерактивный
19:00 от 67000 ₽
1 сентября
Игровая программа «Зарница» интерактивный
19:00 от 28000 ₽
Мастер-класс по разборке-сборке автомата Калашникова мастер-класс
19:00 от 16000 ₽
Игровая программа «День в спецназе — Молния» интерактивный
19:00 от 37000 ₽
Игровая программа «Дорога Z» интерактивный
19:00 от 25000 ₽
Игровая программа «Команда V» интерактивный
19:00 от 28000 ₽
Игровая программа «Команда Б» интерактивный
19:00 от 25000 ₽
Игровая программа «Фаертаг» интерактивный
19:00 от 120000 ₽
Игровая программа «Параграф-42» интерактивный
19:00 от 32000 ₽
Игровая программа «Начальная военная подготовка в Бункере» интерактивный
19:00 от 23000 ₽
Игровая программа «Тимбилдинг» интерактивный
19:00 от 32000 ₽
Интерактивный лазерный тир интерактивный
19:00 от 16000 ₽
Игровая программа «Профессор Ягодкин и его подопечные» интерактивный
19:00 от 28000 ₽
Игровая программа «День в спецназе» интерактивный
19:00 от 67000 ₽
2 сентября
Игровая программа «Дорога Z» интерактивный
19:00 от 25000 ₽
Игровая программа «Команда V» интерактивный
19:00 от 28000 ₽
Игровая программа «Команда Б» интерактивный
19:00 от 25000 ₽
Игровая программа «Фаертаг» интерактивный
19:00 от 120000 ₽
Игровая программа «Параграф-42» интерактивный
19:00 от 32000 ₽
Игровая программа «Начальная военная подготовка в Бункере» интерактивный
19:00 от 23000 ₽
Мастер-класс по разборке-сборке автомата Калашникова мастер-класс
19:00 от 16000 ₽
Игровая программа «Тимбилдинг» интерактивный
19:00 от 32000 ₽
Интерактивный лазерный тир интерактивный
19:00 от 16000 ₽
Игровая программа «Профессор Ягодкин и его подопечные» интерактивный
19:00 от 28000 ₽
Игровая программа «День в спецназе» интерактивный
19:00 от 67000 ₽
Игровая программа «Зарница» интерактивный
19:00 от 28000 ₽
Игровая программа «День в спецназе — Молния» интерактивный
19:00 от 37000 ₽
3 сентября
Интерактивный лазерный тир интерактивный
19:00 от 16000 ₽
Игровая программа «Профессор Ягодкин и его подопечные» интерактивный
19:00 от 28000 ₽
Игровая программа «День в спецназе» интерактивный
19:00 от 67000 ₽
Игровая программа «Зарница» интерактивный
19:00 от 28000 ₽
Мастер-класс по разборке-сборке автомата Калашникова мастер-класс
19:00 от 16000 ₽
Игровая программа «День в спецназе — Молния» интерактивный
19:00 от 37000 ₽
Игровая программа «Дорога Z» интерактивный
19:00 от 25000 ₽
Игровая программа «Команда V» интерактивный
19:00 от 28000 ₽
Игровая программа «Команда Б» интерактивный
19:00 от 25000 ₽
Игровая программа «Фаертаг» интерактивный
19:00 от 120000 ₽
Игровая программа «Параграф-42» интерактивный
19:00 от 32000 ₽
Игровая программа «Тимбилдинг» интерактивный
19:00 от 32000 ₽
Игровая программа «Начальная военная подготовка в Бункере» интерактивный
19:00 от 23000 ₽
4 сентября
Игровая программа «День в спецназе» интерактивный
19:00 от 67000 ₽
Игровая программа «Зарница» интерактивный
19:00 от 28000 ₽
Мастер-класс по разборке-сборке автомата Калашникова мастер-класс
19:00 от 16000 ₽
Игровая программа «День в спецназе — Молния» интерактивный
19:00 от 37000 ₽
Игровая программа «Дорога Z» интерактивный
19:00 от 25000 ₽
Игровая программа «Команда V» интерактивный
19:00 от 28000 ₽
Игровая программа «Команда Б» интерактивный
19:00 от 25000 ₽
Игровая программа «Фаертаг» интерактивный
19:00 от 120000 ₽
Игровая программа «Параграф-42» интерактивный
19:00 от 32000 ₽
Игровая программа «Начальная военная подготовка в Бункере» интерактивный
19:00 от 23000 ₽
Игровая программа «Тимбилдинг» интерактивный
19:00 от 32000 ₽
Интерактивный лазерный тир интерактивный
19:00 от 16000 ₽
Игровая программа «Профессор Ягодкин и его подопечные» интерактивный
19:00 от 28000 ₽
5 сентября
Игровая программа «Профессор Ягодкин и его подопечные» интерактивный
14:10 от 28000 ₽ 19:00 от 28000 ₽
Игровая программа «Параграф-42» интерактивный
19:00 от 32000 ₽
Игровая программа «Зарница» интерактивный
19:00 от 28000 ₽
Мастер-класс по разборке-сборке автомата Калашникова мастер-класс
19:00 от 16000 ₽
Игровая программа «День в спецназе — Молния» интерактивный
19:00 от 37000 ₽
Игровая программа «Дорога Z» интерактивный
19:00 от 25000 ₽
Игровая программа «Команда V» интерактивный
19:00 от 28000 ₽
Игровая программа «Команда Б» интерактивный
19:00 от 25000 ₽
Игровая программа «Фаертаг» интерактивный
19:00 от 120000 ₽
Игровая программа «Начальная военная подготовка в Бункере» интерактивный
19:00 от 23000 ₽
Игровая программа «Тимбилдинг» интерактивный
19:00 от 32000 ₽
Интерактивный лазерный тир интерактивный
19:00 от 16000 ₽
Игровая программа «День в спецназе» интерактивный
19:00 от 67000 ₽
6 сентября
Игровая программа «Зарница» интерактивный
19:00 от 28000 ₽
Мастер-класс по разборке-сборке автомата Калашникова мастер-класс
19:00 от 16000 ₽
Игровая программа «День в спецназе — Молния» интерактивный
19:00 от 37000 ₽
Игровая программа «Дорога Z» интерактивный
19:00 от 25000 ₽
Игровая программа «Команда V» интерактивный
19:00 от 28000 ₽
Игровая программа «Команда Б» интерактивный
19:00 от 25000 ₽
Игровая программа «Фаертаг» интерактивный
19:00 от 120000 ₽
Игровая программа «Параграф-42» интерактивный
19:00 от 32000 ₽
Игровая программа «Начальная военная подготовка в Бункере» интерактивный
19:00 от 23000 ₽
Игровая программа «Тимбилдинг» интерактивный
19:00 от 32000 ₽
Интерактивный лазерный тир интерактивный
19:00 от 16000 ₽
Игровая программа «Профессор Ягодкин и его подопечные» интерактивный
19:00 от 28000 ₽
Игровая программа «День в спецназе» интерактивный
19:00 от 67000 ₽
7 сентября
Игровая программа «Тимбилдинг» интерактивный
19:00 от 32000 ₽
Интерактивный лазерный тир интерактивный
19:00 от 16000 ₽
Игровая программа «Профессор Ягодкин и его подопечные» интерактивный
19:00 от 28000 ₽
Игровая программа «День в спецназе» интерактивный
19:00 от 67000 ₽
Игровая программа «Зарница» интерактивный
19:00 от 28000 ₽
Мастер-класс по разборке-сборке автомата Калашникова мастер-класс
19:00 от 16000 ₽
Игровая программа «День в спецназе — Молния» интерактивный
19:00 от 37000 ₽
Игровая программа «Дорога Z» интерактивный
19:00 от 25000 ₽
Игровая программа «Команда V» интерактивный
19:00 от 28000 ₽
Игровая программа «Команда Б» интерактивный
19:00 от 25000 ₽
Игровая программа «Фаертаг» интерактивный
19:00 от 120000 ₽
Игровая программа «Параграф-42» интерактивный
19:00 от 32000 ₽
Игровая программа «Начальная военная подготовка в Бункере» интерактивный
19:00 от 23000 ₽
8 сентября
Игровая программа «Тимбилдинг» интерактивный
19:00 от 32000 ₽
Интерактивный лазерный тир интерактивный
19:00 от 16000 ₽
Игровая программа «Профессор Ягодкин и его подопечные» интерактивный
19:00 от 28000 ₽
Игровая программа «День в спецназе» интерактивный
19:00 от 67000 ₽
Игровая программа «Зарница» интерактивный
19:00 от 28000 ₽
Мастер-класс по разборке-сборке автомата Калашникова мастер-класс
19:00 от 16000 ₽
Игровая программа «День в спецназе — Молния» интерактивный
19:00 от 37000 ₽
Игровая программа «Дорога Z» интерактивный
19:00 от 25000 ₽
Игровая программа «Команда V» интерактивный
19:00 от 28000 ₽
Игровая программа «Команда Б» интерактивный
19:00 от 25000 ₽
Игровая программа «Фаертаг» интерактивный
19:00 от 120000 ₽
Игровая программа «Параграф-42» интерактивный
19:00 от 32000 ₽
Игровая программа «Начальная военная подготовка в Бункере» интерактивный
19:00 от 23000 ₽
9 сентября
Игровая программа «Начальная военная подготовка в Бункере» интерактивный
19:00 от 23000 ₽
Игровая программа «Тимбилдинг» интерактивный
19:00 от 32000 ₽
Интерактивный лазерный тир интерактивный
19:00 от 16000 ₽
Игровая программа «Профессор Ягодкин и его подопечные» интерактивный
19:00 от 28000 ₽
Игровая программа «День в спецназе» интерактивный
19:00 от 67000 ₽
Игровая программа «Зарница» интерактивный
19:00 от 28000 ₽
Мастер-класс по разборке-сборке автомата Калашникова мастер-класс
19:00 от 16000 ₽
Игровая программа «День в спецназе — Молния» интерактивный
19:00 от 37000 ₽
Игровая программа «Дорога Z» интерактивный
19:00 от 25000 ₽
Игровая программа «Команда V» интерактивный
19:00 от 28000 ₽
Игровая программа «Команда Б» интерактивный
19:00 от 25000 ₽
Игровая программа «Фаертаг» интерактивный
19:00 от 120000 ₽
Игровая программа «Параграф-42» интерактивный
19:00 от 32000 ₽
10 сентября
Игровая программа «Тимбилдинг» интерактивный
19:00
Интерактивный лазерный тир интерактивный
19:00
Игровая программа «Профессор Ягодкин и его подопечные» интерактивный
19:00
Игровая программа «День в спецназе» интерактивный
19:00
Игровая программа «Зарница» интерактивный
19:00
Мастер-класс по разборке-сборке автомата Калашникова мастер-класс
19:00
Игровая программа «День в спецназе — Молния» интерактивный
19:00
Игровая программа «Дорога Z» интерактивный
19:00
Игровая программа «Команда V» интерактивный
19:00
Игровая программа «Команда Б» интерактивный
19:00
Игровая программа «Фаертаг» интерактивный
19:00
Игровая программа «Параграф-42» интерактивный
19:00
Игровая программа «Начальная военная подготовка в Бункере» интерактивный
19:00
11 сентября
Игровая программа «Зарница» интерактивный
19:00 от 28000 ₽
Мастер-класс по разборке-сборке автомата Калашникова мастер-класс
19:00 от 16000 ₽
Игровая программа «День в спецназе — Молния» интерактивный
19:00 от 37000 ₽
Игровая программа «Дорога Z» интерактивный
19:00 от 25000 ₽
Игровая программа «Команда V» интерактивный
19:00 от 28000 ₽
Игровая программа «Команда Б» интерактивный
19:00 от 25000 ₽
Игровая программа «Фаертаг» интерактивный
19:00 от 120000 ₽
Игровая программа «Параграф-42» интерактивный
19:00 от 32000 ₽
Игровая программа «Начальная военная подготовка в Бункере» интерактивный
19:00 от 23000 ₽
Игровая программа «Тимбилдинг» интерактивный
19:00 от 32000 ₽