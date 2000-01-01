Музейно-исторический комплекс «Бункер-42» расположен в центре Москвы, рядом с метро «Таганская». Это бывший советский противоатомный бункер, построенный на глубине 65 метров и занимающий площадь 7000 квадратных метров.

В советское время бункер служил запасным командным пунктом командующего Дальней авиацией и был рассчитан на функционирование в случае ядерного нападения. Здесь круглосуточно дежурили специалисты связи и технический персонал до 1986 года, после чего объект был рассекречен. В 2006 году он открылся для посетителей как Музей холодной войны «Бункер-42».

Экспозиция музея рассказывает о событиях холодной войны, демонстрируя ее влияние на мировую историю. Экскурсии, рассчитанные на разные возрастные группы, включают интерактивные элементы, такие как имитация взрыва ядерной бомбы и запуска ракеты. Это делает посещение особенно интересным для школьников как дополнение к урокам истории.

Сегодня «Бункер-42» — уникальный музейно-развлекательный комплекс и единственный в России противоатомный бункер, открытый для публики.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Таганская» в 5-ти минутах ходьбы, «Марксистская» в 10-ти минутах ходьбы.

Парковка

У «Бункера-42» не предусмотрено парковки для посетителей.