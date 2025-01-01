Бужаровский Дом культуры — многофункциональное культурное учреждение в Истринском округе, открывшееся в 1991 году. Пространство стало центром общественной жизни, объединив творческие и спортивные инициативы для жителей разных возрастов.

На базе ДК работают 22 клубных формирования: хореографические, вокальные, театральные, спортивные секции и кружки прикладного искусства, охватывающие свыше 350 участников. Дом культуры регулярно проводит концерты, выставки, тематические праздники и мастер-классы. Здесь реализуются проекты патриотической направленности, квесты, семейные фестивали и творческие конкурсы, включая «Юная Мисс Бужарово» и «Super-папа».

Коллективы ДК — участники и лауреаты региональных и всероссийских фестивалей, способствующие укреплению культурного имиджа округа.