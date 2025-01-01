Campus Loft — стильное event-пространство в индустриальном антураже старой фабрики на Самокатной. Высокие потолки, кирпичные стены, панорамные окна и светлое зонированное пространство создают идеальную основу для мероприятий любого формата — от свадеб и вечеринок до презентаций и съёмок.

Площадка легко трансформируется под запрос: банкет, фуршет, воркшоп, выставка или фотостудия. В наличии — вся необходимая техника, гримёрка, зона welcome и уютная терраса.

Как добраться

20 минут пешком от станций метро «Площадь Ильича» или «Римская».

Парковка

Охраняемая парковка на территории кластера (по предварительному согласованию), есть городская парковка у въезда.