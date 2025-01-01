Caspian — изысканный ресторан на Арбате, где встречаются кавказская, персидская и среднеазиатская кулинарные традиции. В меню — ароматные хинкали, сочные кебабы, плов, шафрановые специи и блюда из тандыра, поданные с современным акцентом.

Интерьер сочетает восточную роскошь и европейскую сдержанность: мягкий свет, резные детали и живая музыка создают тёплую атмосферу для ужина, деловой встречи или праздника.

Как добраться

Ресторан находится в пешей доступности от метро «Смоленская» или «Арбатская» — в пределах 15 минут ходьбы.

Парковка

Городская платная парковка вдоль улицы; возможна загруженность — лучше планировать заранее или воспользоваться такси.