Центральный дворец культуры в Щелково — творческое пространство, работающее с 1959 года, где жители могут отдохнуть, вдохновиться и найти занятия по интересам.
Здесь функционирует более 35 коллективов, включая направления хореографии, вокала, театра, прикладного искусства и интеллектуального развития для детей. Десять коллективов имеют звания «Народный» и «Образцовый» и достойно представляют учреждение на конкурсах и фестивалях.
Ежегодно во Дворце проходят фестивали, концерты, спектакли и встречи с известными артистами, делая его местом, где каждый может стать и зрителем, и участником творческой жизни.
Как добраться
Ближайшая остановка наземного транспорта «Пушкина» в 5-ти минутах ходьбы.
Парковка
У ЦДК Щелково есть общедоступная бесплатная парковка на 20 мест.