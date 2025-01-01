Центральный дворец культуры в Щелково — творческое пространство, работающее с 1959 года, где жители могут отдохнуть, вдохновиться и найти занятия по интересам.

Здесь функционирует более 35 коллективов, включая направления хореографии, вокала, театра, прикладного искусства и интеллектуального развития для детей. Десять коллективов имеют звания «Народный» и «Образцовый» и достойно представляют учреждение на конкурсах и фестивалях.

Ежегодно во Дворце проходят фестивали, концерты, спектакли и встречи с известными артистами, делая его местом, где каждый может стать и зрителем, и участником творческой жизни.

Как добраться

Ближайшая остановка наземного транспорта «Пушкина» в 5-ти минутах ходьбы.

Парковка

У ЦДК Щелково есть общедоступная бесплатная парковка на 20 мест.