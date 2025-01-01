Центральный дом культуры железнодорожников (ЦДКЖ) был построен в 1927 году по проекту академика Алексея Щусева в стиле московского барокко. Открытие клуба, изначально названного Клубом имени Октябрьской революции, состоялось 30 апреля 1927 года. Он стал первым зданием в столице, специально предназначенным для зрелищных мероприятий.

Зал ЦДКЖ отличается уникальным «Парящим балконом» без промежуточных опор и современным механическим оборудованием, что было значительным инженерным достижением своего времени. В марте 1928 года клуб объединил три железнодорожных объединения, став центром культурной работы. В годы войны здесь проводились лекции и курсы для железнодорожников, а также организовывались агитационные мероприятия.

ЦДКЖ продолжает активно развиваться, сохраняя традиции самодеятельности. Здесь работают хоры, театры и студии изобразительного искусства, проводятся концерты и спектакли с участием известных артистов. Центральный дом культуры железнодорожников по-прежнему является важным культурным центром Москвы, притягивающим талантливых деятелей искусства.

Вместимость

Зрительный зал ЦДКЖ вмещает 1200 мест.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Комсомольская» в 3-х минутах ходьбы, ЖД станция «​Площадь трёх вокзалов» в 10-ти минутах ходьбы.

Парковка

Для посетителей не предусмотрено парковки.