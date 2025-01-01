Московский Городской Центр Авторской Песни — это уникальная площадка для творчества, где встречаются музыка, поэзия и культурное наследие авторской песни. Центр занимается популяризацией жанра, поддерживает современных бардов и сохраняет лучшие традиции песенного искусства.

Здесь проходят концерты, литературно-музыкальные вечера, творческие встречи с известными исполнителями и молодыми талантами, мастер-классы, посвященные написанию текстов и музыки. Площадка оснащена всем необходимым для камерных и масштабных мероприятий, создавая уютную атмосферу для общения с искусством.

Центр также занимается образовательной и просветительской деятельностью, включая курсы для начинающих авторов и лекции о развитии жанра. Это место, где музыка объединяет поколения и вдохновляет на творчество.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Новокузнецкая» в 5-ти минутах ходьбы и «​Третьяковская» в 10-ти минутах.

Парковка

Для посетителей не предусмотрено парковки.