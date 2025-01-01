Центр драматургии и режиссуры на Беговой — филиал театра, расположенный на первом этаже сталинского дома 1956 года постройки. До этого в этих помещениях находились кинотеатр «Темп» и театр «Вернисаж».

Площадка включает два высокотехнологичных зала-трансформера, вмещающих по 90 и 60 человек, а также просторное фойе с высокими потолками и колоннами, полностью оборудованное для проведения спектаклей.

На Беговой проходят выступления резидентов ЦДР, таких как режиссер Клим, который создал собственную лабораторию в театре в 2013 году. Также здесь размещается театр «Трикстер», который был основан Вячеславом Игнатовым и Марией Литвиновой. Театр известен своим уникальным подходом к созданию детских спектаклей, сочетая различные театральные жанры, включая театр теней, кукольный театр и перформанс.

С 2017–2018 годов пространство на Беговой стало важным экспериментальным местом для развития выпускников театральных вузов.

Как добраться

Ближайшая станция метро «Беговая» в 10-ти минутах ходьбы.

Парковка

Для посетителей не предусмотрено парковки.