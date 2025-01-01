Центр драматургии и режиссуры на Поварской — уникальная театральная площадка в Москве, расположенная в жилом многоэтажном доме, которая ранее была известна как пространство театра Анатолия Васильева с 1986 по 2001 год. Здесь, на разных этажах здания, находятся репетиционные залы, студии и комнаты, где проходят спектакли и творческие встречи.

Современное назначение Поварской — место для экспериментов и развития новых форм театра. Здесь проходят международные творческие лаборатории молодых композиторов и режиссеров, такие как «Акустическая читка», а также реализуется проект «Поварская, 20», где начинающие артисты и творцы могут представить свои акустические читки, перформансы и концерты.

В ноябре 2022 года состоялась премьера спектакля «Скоморох Памфалон» — первой постановки 25-го сезона театра. Это спектакль художественного руководителя Владимира Панкова, основанный на повести Николая Лескова. В нем приняли участие более 60 исполнителей, включая артистов и музыкантов из ЦДР и студии SounDrama.

Как добраться

Ближайшие станции метро «​Арбатская» и «Александровский сад» в 10-ти минутах ходьбы.

Парковка

Возле театра есть небольшие общественные платные парковки.