Театр «Центр драматургии и режиссуры» (ЦДР) был основан в 1998 году Алексеем Казанцевым и Михаилом Рощиным с целью поддерживать молодых режиссеров и драматургов, создавая пространство для новых театральных идей. За годы существования театр стал площадкой для творчества таких известных мастеров, как Ольга Субботина, Владимир Скворцов, Владимир Панков, Марат Гацалов, Кирилл Серебренников, Василий Сигарев, Ярослава Пулинович, братья Пресняковы и многих других.

Спектакли ЦДР не раз становились лауреатами престижных российских и международных фестивалей, укрепляя его репутацию как новаторского театра.

С 2016 года художественным руководителем театра является Владимир Панков, основатель SounDrama Studio. Его возвращение в ЦДР символично: именно здесь начался путь Панкова как режиссера, что делает его руководство не реформой, а возрождением идей театра, заложенных его основателями.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Сокол» в минуте ходьбы и «Аэропорт» в 15-ти минутах.

Парковка

Для посетителей не предусмотрено парковки.