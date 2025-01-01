Центр Гиляровского — филиал Музея Москвы, открывшийся 8 декабря 2017 года. Здесь проходят выставки, театральные постановки, лекции, мастер-классы, а также организуются экскурсии и мастерские для детей. Центр служит платформой для городских архитекторов, художников и краеведов, предлагая не только экспозиции, но и взаимодействие с различными сообществами. Также в центре работают книжный магазин, коворкинг и школа городской журналистики.

Как добраться

Ближайшие станции метро «​Охотный Ряд», «Театральная», «Чеховская» в 10-ти минутах ходьбы.

Парковка

Возле Центра Гиляровского нет парковки.