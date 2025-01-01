Центр искусств «Пролив» — современное мультидисциплинарное пространство, объединяющее театр, музыку, кино, литературу и визуальные искусства. Площадка создана как место творческих экспериментов и культурного диалога между художниками, зрителями и городом.

В «Проливе» проходят спектакли, перформансы, выставки, кинопоказы, лекции и фестивали, а также образовательные программы и лаборатории, направленные на развитие независимого искусства. Атмосфера центра сочетает индустриальный характер бывшей фабрики и современный подход к организации культурного пространства.

Как добраться

Центр находится недалеко от станций метро «Электрозаводская» и «Семёновская», дорога пешком занимает около 10 минут.

Парковка

Доступна городская платная парковка на Большой Семёновской улице и рядом с комплексом.