Центр «Марс»

Центр «Марс»

Москва, Пушкарев пер., 5
+7 (495) 623 66 90

+7 985 128 48 91

Центр современного искусства «Марс» — это одно из первых независимых культурных пространств Москвы, сочетающее арт-эксперименты и цифровые технологии. Основанный в конце 1980-х, центр стал пионером в представлении современного искусства в столице, развивая площадку для художников, работающих с медиа, VR, 3D и интерактивными форматами.

Сегодня «Марс» — это не просто галерея, а целая мультимедийная экосистема: от иммерсивных выставок и цифровых перформансов до образовательных программ и творческих лабораторий. Пространство регулярно обновляет экспозиции, приглашая зрителей в мир технологий, эмоций и визуального storytelling, доступного и взрослым, и детям.

Центр находится всего в 5–8 минутах ходьбы от станций метро «Трубная», «Цветной бульвар» или «Сухаревская».

Поблизости расположены платные городские парковки, ближайшая — вдоль Пушкарёва переулка.

15 августа
Виртуальная инсталляция «Живешь лишь однажды» инсталляция, новые медиа, современное искусство
12:00 от 900 ₽ 13:00 от 900 ₽ 14:00 от 900 ₽ 15:00 от 900 ₽ 16:00 от 900 ₽ 17:00 от 900 ₽ 18:00 19:00 от 900 ₽ 20:00 от 900 ₽ 21:00 от 900 ₽
Sense. Геометрия чувств интерактивный, новые медиа, современное искусство
12:00 от 1200 ₽ 12:10 от 1200 ₽ 12:20 от 1200 ₽ 12:30 от 1200 ₽ 12:40 от 1200 ₽ 12:50 от 1200 ₽ 13:00 от 1200 ₽ 13:10 от 1200 ₽ 13:20 от 1200 ₽ 13:30 от 1200 ₽ 13:40 от 1200 ₽ 13:50 от 1200 ₽ 14:00 от 1200 ₽ 14:10 от 1200 ₽ 14:20 от 1200 ₽ 14:30 от 1200 ₽ 14:40 от 1200 ₽ 14:50 от 1200 ₽ 15:00 от 1200 ₽ 15:10 от 1200 ₽ 15:20 от 1200 ₽ 15:30 от 1200 ₽ 15:40 от 1200 ₽ 15:50 от 1200 ₽ 16:00 от 1200 ₽ 16:10 от 1200 ₽ 16:20 от 1200 ₽ 16:30 от 1200 ₽ 16:40 от 1200 ₽ 16:50 от 1200 ₽ 17:00 от 1200 ₽ 17:10 от 1200 ₽ 17:20 от 1200 ₽ 17:30 от 1200 ₽ 17:40 от 1200 ₽ 17:50 от 1200 ₽ 18:00 от 1200 ₽ 18:10 от 1200 ₽ 18:20 от 1200 ₽ 18:30 от 1200 ₽ 18:40 от 1200 ₽ 18:50 от 1200 ₽ 19:00 от 1200 ₽ 19:10 от 1200 ₽ 19:20 от 1200 ₽ 19:30 от 1200 ₽ 19:40 от 1200 ₽ 19:50 от 1200 ₽ 20:00 от 1200 ₽ 20:10 от 1200 ₽ 20:20 от 1200 ₽ 20:30 от 1200 ₽ 20:40 от 1200 ₽ 20:50 от 1200 ₽ 21:00 от 1200 ₽ 21:10 от 1200 ₽ 21:20 от 1200 ₽
Re_Member. Вспомни и воссоединись инсталляция, объект, интерактивный, современное искусство
12:00 от 1200 ₽ 12:10 от 1200 ₽ 12:20 от 1200 ₽ 12:30 от 1200 ₽ 12:40 от 1200 ₽ 12:50 от 1200 ₽ 13:00 от 1200 ₽ 13:10 от 1200 ₽ 13:20 от 1200 ₽ 13:30 от 1200 ₽ 13:40 от 1200 ₽ 13:50 от 1200 ₽ 14:00 от 1200 ₽ 14:10 от 1200 ₽ 14:20 от 1200 ₽ 14:30 от 1200 ₽ 14:40 от 1200 ₽ 14:50 от 1200 ₽ 15:00 от 1200 ₽ 15:10 от 1200 ₽ 15:20 от 1200 ₽ 15:30 от 1200 ₽ 15:40 от 1200 ₽ 15:50 от 1200 ₽ 16:00 от 1200 ₽ 16:10 от 1200 ₽ 16:20 от 1200 ₽ 16:30 от 1200 ₽ 16:40 от 1200 ₽ 16:50 от 1200 ₽ 17:00 от 1200 ₽ 17:10 от 1200 ₽ 17:20 от 1200 ₽ 17:30 от 1200 ₽ 17:40 от 1200 ₽ 17:50 от 1200 ₽ 18:00 от 1200 ₽ 18:10 от 1200 ₽ 18:20 от 1200 ₽ 18:30 от 1200 ₽ 18:40 от 1200 ₽ 18:50 от 1200 ₽ 19:00 от 1200 ₽ 19:10 от 1200 ₽ 19:20 от 1200 ₽ 19:30 от 1200 ₽ 19:40 от 1200 ₽ 19:50 от 1200 ₽ 20:00 от 1200 ₽ 20:10 от 1200 ₽ 20:20 от 1200 ₽ 20:30 от 1200 ₽ 20:40 от 1200 ₽ 20:50 от 1200 ₽ 21:00 от 1200 ₽ 21:10 от 1200 ₽ 21:20 от 1200 ₽
VR-инсталляция интерактивный
12:00 от 800 ₽ 13:00 от 800 ₽ 14:00 от 800 ₽ 15:00 от 800 ₽ 16:00 от 800 ₽ 17:00 от 800 ₽ 18:00 от 800 ₽ 19:00 от 800 ₽ 20:00 от 800 ₽ 21:00 от 800 ₽
VR Gallery 2.0 интерактивный, живопись, инсталляция
12:00 от 1000 ₽ 13:00 от 1000 ₽ 14:00 от 1000 ₽ 15:00 от 1000 ₽ 16:00 от 1000 ₽ 17:00 18:00 от 1000 ₽ 19:00 от 1000 ₽ 20:00 от 1000 ₽ 21:00 от 1000 ₽
Черный вигвам интерактивный, современное искусство
12:00 от 800 ₽ 13:00 от 800 ₽ 14:00 от 800 ₽ 15:00 от 800 ₽ 16:00 от 800 ₽ 17:00 от 800 ₽ 18:00 от 800 ₽ 19:00 от 800 ₽ 20:00 от 800 ₽ 21:00 от 800 ₽
Виртуальная инсталляция «Психоз» инсталляция, новые медиа, современное искусство
12:40 от 900 ₽ 13:40 от 900 ₽ 14:40 от 900 ₽ 15:40 от 900 ₽ 16:40 от 900 ₽ 17:40 от 900 ₽ 18:40 от 900 ₽ 19:40 от 900 ₽ 20:40 от 900 ₽
Свидание иглу арт интерактивный
14:00 от 5100 ₽ 16:00 от 5100 ₽ 18:00 20:00 от 5100 ₽
16 августа
Sense. Геометрия чувств интерактивный, новые медиа, современное искусство
12:00 от 1400 ₽ 12:10 от 1400 ₽ 12:20 от 1400 ₽ 12:30 от 1400 ₽ 12:40 от 1400 ₽ 12:50 от 1400 ₽ 13:00 от 1400 ₽ 13:10 от 1400 ₽ 13:20 от 1400 ₽ 13:30 от 1400 ₽ 13:40 от 1400 ₽ 13:50 от 1400 ₽ 14:00 от 1400 ₽ 14:10 от 1400 ₽ 14:20 от 1400 ₽ 14:30 от 1400 ₽ 14:40 от 1400 ₽ 14:50 от 1400 ₽ 15:00 от 1400 ₽ 15:10 от 1400 ₽ 15:20 от 1400 ₽ 15:30 от 1400 ₽ 15:40 от 1400 ₽ 15:50 от 1400 ₽ 16:00 от 1400 ₽ 16:10 от 1400 ₽ 16:20 от 1400 ₽ 16:30 от 1400 ₽ 16:40 от 1400 ₽ 16:50 от 1400 ₽ 17:00 от 1400 ₽ 17:10 от 1400 ₽ 17:20 от 1400 ₽ 17:30 от 1400 ₽ 17:40 от 1400 ₽ 17:50 от 1400 ₽ 18:00 от 1400 ₽ 18:10 от 1400 ₽ 18:20 от 1400 ₽ 18:30 от 1400 ₽ 18:40 от 1400 ₽ 18:50 от 1400 ₽ 19:00 от 1400 ₽ 19:10 от 1400 ₽ 19:20 от 1400 ₽ 19:30 от 1400 ₽ 19:40 от 1400 ₽ 19:50 от 1400 ₽ 20:00 от 1400 ₽ 20:10 от 1400 ₽ 20:20 от 1400 ₽ 20:30 от 1400 ₽ 20:40 от 1400 ₽ 20:50 от 1400 ₽ 21:00 от 1400 ₽ 21:10 от 1400 ₽ 21:20 от 1400 ₽
VR Gallery 2.0 интерактивный, живопись, инсталляция
12:00 от 1200 ₽ 13:00 от 1200 ₽ 14:00 от 1200 ₽ 15:00 от 1200 ₽ 16:00 от 1200 ₽ 17:00 от 1200 ₽ 18:00 от 1200 ₽ 19:00 от 1200 ₽ 20:00 от 1200 ₽ 21:00 от 1200 ₽
VR-инсталляция интерактивный
12:00 от 900 ₽ 13:00 от 900 ₽ 14:00 от 900 ₽ 15:00 от 900 ₽ 16:00 от 900 ₽ 17:00 от 900 ₽ 18:00 от 900 ₽ 19:00 от 900 ₽ 20:00 от 900 ₽ 21:00 от 900 ₽
Черный вигвам интерактивный, современное искусство
12:00 от 900 ₽ 13:00 от 900 ₽ 14:00 от 900 ₽ 15:00 от 900 ₽ 16:00 от 900 ₽ 17:00 от 900 ₽ 18:00 от 900 ₽ 19:00 от 900 ₽ 20:00 от 900 ₽ 21:00 от 900 ₽
Виртуальная инсталляция «Живешь лишь однажды» инсталляция, новые медиа, современное искусство
12:00 от 1000 ₽ 13:00 от 1000 ₽ 14:00 от 1000 ₽ 15:00 от 1000 ₽ 16:00 от 1000 ₽ 17:00 от 1000 ₽ 18:00 от 1000 ₽ 19:00 от 1000 ₽ 20:00 от 1000 ₽ 21:00 от 1000 ₽
Re_Member. Вспомни и воссоединись инсталляция, объект, интерактивный, современное искусство
12:00 от 1400 ₽ 12:10 от 1400 ₽ 12:20 от 1400 ₽ 12:30 от 1400 ₽ 12:40 от 1400 ₽ 12:50 от 1400 ₽ 13:00 от 1400 ₽ 13:10 от 1400 ₽ 13:20 от 1400 ₽ 13:30 от 1400 ₽ 13:40 от 1400 ₽ 13:50 от 1400 ₽ 14:00 от 1400 ₽ 14:10 от 1400 ₽ 14:20 от 1400 ₽ 14:30 от 1400 ₽ 14:40 от 1400 ₽ 14:50 от 1400 ₽ 15:00 от 1400 ₽ 15:10 от 1400 ₽ 15:20 от 1400 ₽ 15:30 от 1400 ₽ 15:40 от 1400 ₽ 15:50 от 1400 ₽ 16:00 от 1400 ₽ 16:10 от 1400 ₽ 16:20 от 1400 ₽ 16:30 от 1400 ₽ 16:40 от 1400 ₽ 16:50 от 1400 ₽ 17:00 от 1400 ₽ 17:10 от 1400 ₽ 17:20 от 1400 ₽ 17:30 от 1400 ₽ 17:40 от 1400 ₽ 17:50 от 1400 ₽ 18:00 от 1400 ₽ 18:10 от 1400 ₽ 18:20 от 1400 ₽ 18:30 от 1400 ₽ 18:40 от 1400 ₽ 18:50 от 1400 ₽ 19:00 от 1400 ₽ 19:10 от 1400 ₽ 19:20 от 1400 ₽ 19:30 от 1400 ₽ 19:40 от 1400 ₽ 19:50 от 1400 ₽ 20:00 от 1400 ₽ 20:10 от 1400 ₽ 20:20 от 1400 ₽ 20:30 от 1400 ₽ 20:40 от 1400 ₽ 20:50 от 1400 ₽ 21:00 от 1400 ₽ 21:10 от 1400 ₽ 21:20 от 1400 ₽
Виртуальная инсталляция «Психоз» инсталляция, новые медиа, современное искусство
12:40 от 1000 ₽ 13:40 от 1000 ₽ 14:40 от 1000 ₽ 15:40 от 1000 ₽ 16:40 от 1000 ₽ 17:40 от 1000 ₽ 18:40 от 1000 ₽ 19:40 от 1000 ₽ 20:40 от 1000 ₽
Свидание иглу арт интерактивный
14:00 от 5300 ₽ 16:00 от 5300 ₽ 18:00 от 5300 ₽ 20:00 от 5300 ₽
17 августа
VR-инсталляция интерактивный
12:00 от 900 ₽ 13:00 от 900 ₽ 14:00 от 900 ₽ 15:00 от 900 ₽ 16:00 от 900 ₽ 17:00 от 900 ₽ 18:00 от 900 ₽ 19:00 от 900 ₽ 20:00 от 900 ₽ 21:00 от 900 ₽
Виртуальная инсталляция «Живешь лишь однажды» инсталляция, новые медиа, современное искусство
12:00 от 1000 ₽ 13:00 от 1000 ₽ 14:00 от 1000 ₽ 15:00 от 1000 ₽ 16:00 от 1000 ₽ 17:00 от 1000 ₽ 18:00 от 1000 ₽ 19:00 от 1000 ₽ 20:00 от 1000 ₽ 21:00 от 1000 ₽
Черный вигвам интерактивный, современное искусство
12:00 от 900 ₽ 13:00 от 900 ₽ 14:00 от 900 ₽ 15:00 от 900 ₽ 16:00 от 900 ₽ 17:00 от 900 ₽ 18:00 от 900 ₽ 19:00 от 900 ₽ 20:00 от 900 ₽ 21:00 от 900 ₽
Re_Member. Вспомни и воссоединись инсталляция, объект, интерактивный, современное искусство
12:00 от 1400 ₽ 12:10 от 1400 ₽ 12:20 от 1400 ₽ 12:30 от 1400 ₽ 12:40 от 1400 ₽ 12:50 от 1400 ₽ 13:00 от 1400 ₽ 13:10 от 1400 ₽ 13:20 от 1400 ₽ 13:30 от 1400 ₽ 13:40 от 1400 ₽ 13:50 от 1400 ₽ 14:00 от 1400 ₽ 14:10 от 1400 ₽ 14:20 от 1400 ₽ 14:30 от 1400 ₽ 14:40 от 1400 ₽ 14:50 от 1400 ₽ 15:00 от 1400 ₽ 15:10 от 1400 ₽ 15:20 от 1400 ₽ 15:30 от 1400 ₽ 15:40 от 1400 ₽ 15:50 от 1400 ₽ 16:00 от 1400 ₽ 16:10 от 1400 ₽ 16:20 от 1400 ₽ 16:30 от 1400 ₽ 16:40 от 1400 ₽ 16:50 от 1400 ₽ 17:00 от 1400 ₽ 17:10 от 1400 ₽ 17:20 от 1400 ₽ 17:30 от 1400 ₽ 17:40 от 1400 ₽ 17:50 от 1400 ₽ 18:00 от 1400 ₽ 18:10 от 1400 ₽ 18:20 от 1400 ₽ 18:30 от 1400 ₽ 18:40 от 1400 ₽ 18:50 от 1400 ₽ 19:00 от 1400 ₽ 19:10 от 1400 ₽ 19:20 от 1400 ₽ 19:30 от 1400 ₽ 19:40 от 1400 ₽ 19:50 от 1400 ₽ 20:00 от 1400 ₽ 20:10 от 1400 ₽ 20:20 от 1400 ₽ 20:30 от 1400 ₽ 20:40 от 1400 ₽ 20:50 от 1400 ₽ 21:00 от 1400 ₽ 21:10 от 1400 ₽ 21:20 от 1400 ₽
Sense. Геометрия чувств интерактивный, новые медиа, современное искусство
12:00 от 1400 ₽ 12:10 от 1400 ₽ 12:20 от 1400 ₽ 12:30 от 1400 ₽ 12:40 от 1400 ₽ 12:50 от 1400 ₽ 13:00 от 1400 ₽ 13:10 от 1400 ₽ 13:20 от 1400 ₽ 13:30 от 1400 ₽ 13:40 от 1400 ₽ 13:50 от 1400 ₽ 14:00 от 1400 ₽ 14:10 от 1400 ₽ 14:20 от 1400 ₽ 14:30 от 1400 ₽ 14:40 от 1400 ₽ 14:50 от 1400 ₽ 15:00 от 1400 ₽ 15:10 от 1400 ₽ 15:20 от 1400 ₽ 15:30 от 1400 ₽ 15:40 от 1400 ₽ 15:50 от 1400 ₽ 16:00 от 1400 ₽ 16:10 от 1400 ₽ 16:20 от 1400 ₽ 16:30 от 1400 ₽ 16:40 от 1400 ₽ 16:50 от 1400 ₽ 17:00 от 1400 ₽ 17:10 от 1400 ₽ 17:20 от 1400 ₽ 17:30 от 1400 ₽ 17:40 от 1400 ₽ 17:50 от 1400 ₽ 18:00 от 1400 ₽ 18:10 от 1400 ₽ 18:20 от 1400 ₽ 18:30 от 1400 ₽ 18:40 от 1400 ₽ 18:50 от 1400 ₽ 19:00 от 1400 ₽ 19:10 от 1400 ₽ 19:20 от 1400 ₽ 19:30 от 1400 ₽ 19:40 от 1400 ₽ 19:50 от 1400 ₽ 20:00 от 1400 ₽ 20:10 от 1400 ₽ 20:20 от 1400 ₽ 20:30 от 1400 ₽ 20:40 от 1400 ₽ 20:50 от 1400 ₽ 21:00 от 1400 ₽ 21:10 от 1400 ₽ 21:20 от 1400 ₽
VR Gallery 2.0 интерактивный, живопись, инсталляция
12:00 от 1200 ₽ 13:00 от 1200 ₽ 14:00 от 1200 ₽ 15:00 от 1200 ₽ 16:00 от 1200 ₽ 17:00 от 1200 ₽ 18:00 от 1200 ₽ 19:00 от 1200 ₽ 20:00 от 1200 ₽ 21:00 от 1200 ₽
Виртуальная инсталляция «Психоз» инсталляция, новые медиа, современное искусство
12:40 от 1000 ₽ 13:40 от 1000 ₽ 14:40 от 1000 ₽ 15:40 от 1000 ₽ 16:40 от 1000 ₽ 17:40 от 1000 ₽ 18:40 от 1000 ₽ 19:40 от 1000 ₽ 20:40 от 1000 ₽
Свидание иглу арт интерактивный
14:00 от 5300 ₽ 16:00 от 5300 ₽
Концерт на крыше. Неоклассика в лучах заката неоклассика
20:00 от 3500 ₽
18 августа
Sense. Геометрия чувств интерактивный, новые медиа, современное искусство
12:00 от 1200 ₽ 12:10 от 1200 ₽ 12:20 от 1200 ₽ 12:30 от 1200 ₽ 12:40 от 1200 ₽ 12:50 от 1200 ₽ 13:00 от 1200 ₽ 13:10 от 1200 ₽ 13:20 от 1200 ₽ 13:30 от 1200 ₽ 13:40 от 1200 ₽ 13:50 от 1200 ₽ 14:00 от 1200 ₽ 14:10 от 1200 ₽ 14:20 от 1200 ₽ 14:30 от 1200 ₽ 14:40 от 1200 ₽ 14:50 от 1200 ₽ 15:00 от 1200 ₽ 15:10 от 1200 ₽ 15:20 от 1200 ₽ 15:30 от 1200 ₽ 15:40 от 1200 ₽ 15:50 от 1200 ₽ 16:00 от 1200 ₽ 16:10 от 1200 ₽ 16:20 от 1200 ₽ 16:30 от 1200 ₽ 16:40 от 1200 ₽ 16:50 от 1200 ₽ 17:00 от 1200 ₽ 17:10 от 1200 ₽ 17:20 от 1200 ₽ 17:30 от 1200 ₽ 17:40 от 1200 ₽ 17:50 от 1200 ₽ 18:00 от 1200 ₽ 18:10 от 1200 ₽ 18:20 от 1200 ₽ 18:30 от 1200 ₽ 18:40 от 1200 ₽ 18:50 от 1200 ₽ 19:00 от 1200 ₽ 19:10 от 1200 ₽ 19:20 от 1200 ₽ 19:30 от 1200 ₽ 19:40 от 1200 ₽ 19:50 от 1200 ₽ 20:00 от 1200 ₽ 20:10 от 1200 ₽ 20:20 от 1200 ₽ 20:30 от 1200 ₽ 20:40 от 1200 ₽ 20:50 от 1200 ₽ 21:00 от 1200 ₽ 21:10 от 1200 ₽ 21:20 от 1200 ₽
VR-инсталляция интерактивный
12:00 от 800 ₽ 13:00 от 800 ₽ 14:00 от 800 ₽ 15:00 от 800 ₽ 16:00 от 800 ₽ 17:00 от 800 ₽ 18:00 от 800 ₽ 19:00 от 800 ₽ 20:00 от 800 ₽ 21:00 от 800 ₽
Черный вигвам интерактивный, современное искусство
12:00 от 800 ₽ 13:00 от 800 ₽ 14:00 от 800 ₽ 15:00 от 800 ₽ 16:00 от 800 ₽ 17:00 от 800 ₽ 18:00 от 800 ₽ 19:00 от 800 ₽ 20:00 от 800 ₽ 21:00 от 800 ₽
Виртуальная инсталляция «Живешь лишь однажды» инсталляция, новые медиа, современное искусство
12:00 от 900 ₽ 13:00 от 900 ₽ 14:00 от 900 ₽ 15:00 от 900 ₽ 16:00 от 900 ₽ 17:00 от 900 ₽ 18:00 от 900 ₽ 19:00 от 900 ₽ 20:00 от 900 ₽ 21:00 от 900 ₽
Re_Member. Вспомни и воссоединись инсталляция, объект, интерактивный, современное искусство
12:00 от 1200 ₽ 12:10 от 1200 ₽ 12:20 от 1200 ₽ 12:30 от 1200 ₽ 12:40 от 1200 ₽ 12:50 от 1200 ₽ 13:00 от 1200 ₽ 13:10 от 1200 ₽ 13:20 от 1200 ₽ 13:30 от 1200 ₽ 13:40 от 1200 ₽ 13:50 от 1200 ₽ 14:00 от 1200 ₽ 14:10 от 1200 ₽ 14:20 от 1200 ₽ 14:30 от 1200 ₽ 14:40 от 1200 ₽ 14:50 от 1200 ₽ 15:00 от 1200 ₽ 15:10 от 1200 ₽ 15:20 от 1200 ₽ 15:30 от 1200 ₽ 15:40 от 1200 ₽ 15:50 от 1200 ₽ 16:00 от 1200 ₽ 16:10 от 1200 ₽ 16:20 от 1200 ₽ 16:30 от 1200 ₽ 16:40 от 1200 ₽ 16:50 от 1200 ₽ 17:00 от 1200 ₽ 17:10 от 1200 ₽ 17:20 от 1200 ₽ 17:30 от 1200 ₽ 17:40 от 1200 ₽ 17:50 от 1200 ₽ 18:00 от 1200 ₽ 18:10 от 1200 ₽ 18:20 от 1200 ₽ 18:30 от 1200 ₽ 18:40 от 1200 ₽ 18:50 от 1200 ₽ 19:00 от 1200 ₽ 19:10 от 1200 ₽ 19:20 от 1200 ₽ 19:30 от 1200 ₽ 19:40 от 1200 ₽ 19:50 от 1200 ₽ 20:00 от 1200 ₽ 20:10 от 1200 ₽ 20:20 от 1200 ₽ 20:30 от 1200 ₽ 20:40 от 1200 ₽ 20:50 от 1200 ₽ 21:00 от 1200 ₽ 21:10 от 1200 ₽ 21:20 от 1200 ₽
VR Gallery 2.0 интерактивный, живопись, инсталляция
12:00 от 1000 ₽ 13:00 от 1000 ₽ 14:00 от 1000 ₽ 15:00 от 1000 ₽ 16:00 от 1000 ₽ 17:00 от 1000 ₽ 18:00 от 1000 ₽ 19:00 от 1000 ₽ 20:00 от 1000 ₽ 21:00 от 1000 ₽
Виртуальная инсталляция «Психоз» инсталляция, новые медиа, современное искусство
12:40 от 900 ₽ 13:40 от 900 ₽ 14:40 от 900 ₽ 15:40 от 900 ₽ 16:40 от 900 ₽ 17:40 от 900 ₽ 18:40 от 900 ₽ 19:40 от 900 ₽ 20:40 от 900 ₽
Свидание иглу арт интерактивный
14:00 от 5100 ₽ 16:00 от 5100 ₽ 18:00 от 5100 ₽ 20:00 от 5100 ₽
19 августа
Re_Member. Вспомни и воссоединись инсталляция, объект, интерактивный, современное искусство
12:00 от 1200 ₽ 12:10 от 1200 ₽ 12:20 от 1200 ₽ 12:30 от 1200 ₽ 12:40 от 1200 ₽ 12:50 от 1200 ₽ 13:00 от 1200 ₽ 13:10 от 1200 ₽ 13:20 от 1200 ₽ 13:30 от 1200 ₽ 13:40 от 1200 ₽ 13:50 от 1200 ₽ 14:00 от 1200 ₽ 14:10 от 1200 ₽ 14:20 от 1200 ₽ 14:30 от 1200 ₽ 14:40 от 1200 ₽ 14:50 от 1200 ₽ 15:00 от 1200 ₽ 15:10 от 1200 ₽ 15:20 от 1200 ₽ 15:30 от 1200 ₽ 15:40 от 1200 ₽ 15:50 от 1200 ₽ 16:00 от 1200 ₽ 16:10 от 1200 ₽ 16:20 от 1200 ₽ 16:30 от 1200 ₽ 16:40 от 1200 ₽ 16:50 от 1200 ₽ 17:00 от 1200 ₽ 17:10 от 1200 ₽ 17:20 от 1200 ₽ 17:30 от 1200 ₽ 17:40 от 1200 ₽ 17:50 от 1200 ₽ 18:00 от 1200 ₽ 18:10 от 1200 ₽ 18:20 от 1200 ₽ 18:30 от 1200 ₽ 18:40 от 1200 ₽ 18:50 от 1200 ₽ 19:00 от 1200 ₽ 19:10 от 1200 ₽ 19:20 от 1200 ₽ 19:30 от 1200 ₽ 19:40 от 1200 ₽ 19:50 от 1200 ₽ 20:00 от 1200 ₽ 20:10 от 1200 ₽ 20:20 от 1200 ₽ 20:30 от 1200 ₽ 20:40 от 1200 ₽ 20:50 от 1200 ₽ 21:00 от 1200 ₽ 21:10 от 1200 ₽ 21:20 от 1200 ₽
Sense. Геометрия чувств интерактивный, новые медиа, современное искусство
12:00 от 1200 ₽ 12:10 от 1200 ₽ 12:20 от 1200 ₽ 12:30 от 1200 ₽ 12:40 от 1200 ₽ 12:50 от 1200 ₽ 13:00 от 1200 ₽ 13:10 от 1200 ₽ 13:20 от 1200 ₽ 13:30 от 1200 ₽ 13:40 от 1200 ₽ 13:50 от 1200 ₽ 14:00 от 1200 ₽ 14:10 от 1200 ₽ 14:20 от 1200 ₽ 14:30 от 1200 ₽ 14:40 от 1200 ₽ 14:50 от 1200 ₽ 15:00 от 1200 ₽ 15:10 от 1200 ₽ 15:20 от 1200 ₽ 15:30 от 1200 ₽ 15:40 от 1200 ₽ 15:50 от 1200 ₽ 16:00 от 1200 ₽ 16:10 от 1200 ₽ 16:20 от 1200 ₽ 16:30 от 1200 ₽ 16:40 от 1200 ₽ 16:50 от 1200 ₽ 17:00 от 1200 ₽ 17:10 от 1200 ₽ 17:20 от 1200 ₽ 17:30 от 1200 ₽ 17:40 от 1200 ₽ 17:50 от 1200 ₽ 18:00 от 1200 ₽ 18:10 от 1200 ₽ 18:20 от 1200 ₽ 18:30 от 1200 ₽ 18:40 от 1200 ₽ 18:50 от 1200 ₽ 19:00 от 1200 ₽ 19:10 от 1200 ₽ 19:20 от 1200 ₽ 19:30 от 1200 ₽ 19:40 от 1200 ₽ 19:50 от 1200 ₽ 20:00 от 1200 ₽ 20:10 от 1200 ₽ 20:20 от 1200 ₽ 20:30 от 1200 ₽ 20:40 от 1200 ₽ 20:50 от 1200 ₽ 21:00 от 1200 ₽ 21:10 от 1200 ₽ 21:20 от 1200 ₽
VR-инсталляция интерактивный
12:00 от 800 ₽ 13:00 от 800 ₽ 14:00 от 800 ₽ 15:00 от 800 ₽ 16:00 от 800 ₽ 17:00 от 800 ₽ 18:00 от 800 ₽ 19:00 от 800 ₽ 20:00 от 800 ₽ 21:00 от 800 ₽
Виртуальная инсталляция «Живешь лишь однажды» инсталляция, новые медиа, современное искусство
12:00 от 900 ₽ 13:00 от 900 ₽ 14:00 от 900 ₽ 15:00 от 900 ₽ 16:00 от 900 ₽ 17:00 от 900 ₽ 18:00 от 900 ₽ 19:00 от 900 ₽ 20:00 от 900 ₽ 21:00 от 900 ₽
Черный вигвам интерактивный, современное искусство
12:00 от 800 ₽ 13:00 от 800 ₽ 14:00 от 800 ₽ 15:00 от 800 ₽ 16:00 от 800 ₽ 17:00 от 800 ₽ 18:00 от 800 ₽ 19:00 от 800 ₽ 20:00 от 800 ₽ 21:00 от 800 ₽
VR Gallery 2.0 интерактивный, живопись, инсталляция
12:00 от 1000 ₽ 13:00 от 1000 ₽ 14:00 от 1000 ₽ 15:00 от 1000 ₽ 16:00 от 1000 ₽ 17:00 от 1000 ₽ 18:00 от 1000 ₽ 19:00 от 1000 ₽ 20:00 от 1000 ₽ 21:00 от 1000 ₽
Виртуальная инсталляция «Психоз» инсталляция, новые медиа, современное искусство
12:40 от 900 ₽ 13:40 от 900 ₽ 14:40 от 900 ₽ 15:40 от 900 ₽ 16:40 от 900 ₽ 17:40 от 900 ₽ 18:40 от 900 ₽ 19:40 от 900 ₽ 20:40 от 900 ₽
Свидание иглу арт интерактивный
14:00 от 5100 ₽ 16:00 от 5100 ₽ 18:00 от 5100 ₽ 20:00 от 5100 ₽
20 августа
Sense. Геометрия чувств интерактивный, новые медиа, современное искусство
12:00 от 1200 ₽ 12:10 от 1200 ₽ 12:20 от 1200 ₽ 12:30 от 1200 ₽ 12:40 от 1200 ₽ 12:50 от 1200 ₽ 13:00 от 1200 ₽ 13:10 от 1200 ₽ 13:20 от 1200 ₽ 13:30 от 1200 ₽ 13:40 от 1200 ₽ 13:50 от 1200 ₽ 14:00 от 1200 ₽ 14:10 от 1200 ₽ 14:20 от 1200 ₽ 14:30 от 1200 ₽ 14:40 от 1200 ₽ 14:50 от 1200 ₽ 15:00 от 1200 ₽ 15:10 от 1200 ₽ 15:20 от 1200 ₽ 15:30 от 1200 ₽ 15:40 от 1200 ₽ 15:50 от 1200 ₽ 16:00 от 1200 ₽ 16:10 от 1200 ₽ 16:20 от 1200 ₽ 16:30 от 1200 ₽ 16:40 от 1200 ₽ 16:50 от 1200 ₽ 17:00 от 1200 ₽ 17:10 от 1200 ₽ 17:20 от 1200 ₽ 17:30 от 1200 ₽ 17:40 от 1200 ₽ 17:50 от 1200 ₽ 18:00 от 1200 ₽ 18:10 от 1200 ₽ 18:20 от 1200 ₽ 18:30 от 1200 ₽ 18:40 от 1200 ₽ 18:50 от 1200 ₽ 19:00 от 1200 ₽ 19:10 от 1200 ₽ 19:20 от 1200 ₽ 19:30 от 1200 ₽ 19:40 от 1200 ₽ 19:50 от 1200 ₽ 20:00 от 1200 ₽ 20:10 от 1200 ₽ 20:20 от 1200 ₽ 20:30 от 1200 ₽ 20:40 от 1200 ₽ 20:50 от 1200 ₽ 21:00 от 1200 ₽ 21:10 от 1200 ₽ 21:20 от 1200 ₽
Виртуальная инсталляция «Живешь лишь однажды» инсталляция, новые медиа, современное искусство
12:00 от 900 ₽ 13:00 от 900 ₽ 14:00 от 900 ₽ 15:00 от 900 ₽ 16:00 от 900 ₽ 17:00 от 900 ₽ 18:00 от 900 ₽ 19:00 от 900 ₽ 20:00 от 900 ₽ 21:00 от 900 ₽
Re_Member. Вспомни и воссоединись инсталляция, объект, интерактивный, современное искусство
12:00 от 1200 ₽ 12:10 от 1200 ₽ 12:20 от 1200 ₽ 12:30 от 1200 ₽ 12:40 от 1200 ₽ 12:50 от 1200 ₽ 13:00 от 1200 ₽ 13:10 от 1200 ₽ 13:20 от 1200 ₽ 13:30 от 1200 ₽ 13:40 от 1200 ₽ 13:50 от 1200 ₽ 14:00 от 1200 ₽ 14:10 от 1200 ₽ 14:20 от 1200 ₽ 14:30 от 1200 ₽ 14:40 от 1200 ₽ 14:50 от 1200 ₽ 15:00 от 1200 ₽ 15:10 от 1200 ₽ 15:20 от 1200 ₽ 15:30 от 1200 ₽ 15:40 от 1200 ₽ 15:50 от 1200 ₽ 16:00 от 1200 ₽ 16:10 от 1200 ₽ 16:20 от 1200 ₽ 16:30 от 1200 ₽ 16:40 от 1200 ₽ 16:50 от 1200 ₽ 17:00 от 1200 ₽ 17:10 от 1200 ₽ 17:20 от 1200 ₽ 17:30 от 1200 ₽ 17:40 от 1200 ₽ 17:50 от 1200 ₽ 18:00 от 1200 ₽ 18:10 от 1200 ₽ 18:20 от 1200 ₽ 18:30 от 1200 ₽ 18:40 от 1200 ₽ 18:50 от 1200 ₽ 19:00 от 1200 ₽ 19:10 от 1200 ₽ 19:20 от 1200 ₽ 19:30 от 1200 ₽ 19:40 от 1200 ₽ 19:50 от 1200 ₽ 20:00 от 1200 ₽ 20:10 от 1200 ₽ 20:20 от 1200 ₽ 20:30 от 1200 ₽ 20:40 от 1200 ₽ 20:50 от 1200 ₽ 21:00 от 1200 ₽ 21:10 от 1200 ₽ 21:20 от 1200 ₽
Черный вигвам интерактивный, современное искусство
12:00 от 800 ₽ 13:00 от 800 ₽ 14:00 от 800 ₽ 15:00 от 800 ₽ 16:00 от 800 ₽ 17:00 от 800 ₽ 18:00 от 800 ₽ 19:00 от 800 ₽ 20:00 от 800 ₽ 21:00 от 800 ₽
VR-инсталляция интерактивный
12:00 от 800 ₽ 13:00 от 800 ₽ 14:00 от 800 ₽ 15:00 от 800 ₽ 16:00 от 800 ₽ 17:00 от 800 ₽ 18:00 от 800 ₽ 19:00 от 800 ₽ 20:00 от 800 ₽ 21:00 от 800 ₽
VR Gallery 2.0 интерактивный, живопись, инсталляция
12:00 от 1000 ₽ 13:00 от 1000 ₽ 14:00 от 1000 ₽ 15:00 от 1000 ₽ 16:00 от 1000 ₽ 17:00 от 1000 ₽ 18:00 от 1000 ₽ 19:00 от 1000 ₽ 20:00 от 1000 ₽ 21:00 от 1000 ₽
Виртуальная инсталляция «Психоз» инсталляция, новые медиа, современное искусство
12:40 от 900 ₽ 13:40 от 900 ₽ 14:40 от 900 ₽ 15:40 от 900 ₽ 16:40 от 900 ₽ 17:40 от 900 ₽ 18:40 от 900 ₽ 19:40 от 900 ₽ 20:40 от 900 ₽
Свидание иглу арт интерактивный
14:00 от 5100 ₽ 16:00 от 5100 ₽ 18:00 от 5100 ₽ 20:00 от 5100 ₽
21 августа
VR-инсталляция интерактивный
12:00 от 800 ₽ 13:00 от 800 ₽