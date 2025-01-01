Центр современного искусства «Марс» — это одно из первых независимых культурных пространств Москвы, сочетающее арт-эксперименты и цифровые технологии. Основанный в конце 1980-х, центр стал пионером в представлении современного искусства в столице, развивая площадку для художников, работающих с медиа, VR, 3D и интерактивными форматами.

Сегодня «Марс» — это не просто галерея, а целая мультимедийная экосистема: от иммерсивных выставок и цифровых перформансов до образовательных программ и творческих лабораторий. Пространство регулярно обновляет экспозиции, приглашая зрителей в мир технологий, эмоций и визуального storytelling, доступного и взрослым, и детям.

Как добраться

Центр находится всего в 5–8 минутах ходьбы от станций метро «Трубная», «Цветной бульвар» или «Сухаревская».

Парковка

Поблизости расположены платные городские парковки, ближайшая — вдоль Пушкарёва переулка.