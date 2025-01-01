Центр оперного пения Галины Вишневской — значимая культурная площадка Москвы, основанная легендарной оперной дивой и предназначенная для поддержки и развития молодых вокалистов. Это не просто концертный зал, а полноценная творческая лаборатория, в которой рождаются современные интерпретации классических оперных произведений.

Здание центра, расположенное на Остоженке, гармонично сочетает черты строгой архитектуры и театральной выразительности. Уютный зрительный зал мест оснащён профессиональной сценой и современной технической инфраструктурой, что делает площадку подходящей как для масштабных постановок, так и для камерных концертов.

Центр не только регулярно представляет публике оперные спектакли и музыкальные вечера, но и служит местом проведения престижных вокальных конкурсов и мастер-классов с участием признанных звёзд академической сцены. Здесь молодые таланты находят своё звучание, а публика — вдохновляющие встречи с искусством.

Вместимость

Зрительный зал вмещает 330 мест.

Как добраться

От ближайших станций метро — «Кропоткинская» и «​Парк культуры» не более 10 минут пешком.

Парковка

Поблизости расположены городские платные парковочные зоны. В вечернее время могут быть заняты, поэтому для удобства рекомендуется воспользоваться такси или общественным транспортом.