Центр перформативного искусства The Place — это экспериментальная площадка, где исследуется взаимодействие духовного и материального. Здесь представлены работы российских и зарубежных художников, раскрывающие эту идею через искусство.

Постоянные экспозиции центра — игровые перформансы Lila и Code 369. Кроме того, регулярно проходят выступления перформансистов со всего мира.

The Place основан художником-исследователем Ольгой Щербаковой, автором проекта RESET — start from zero. Ольга более 10 лет изучает перформанс в сотрудничестве с Мариной Абрамович, признанным мастером современного искусства.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Чкаловская» и «Курская» в 10-ти минутах ходьбы.

Парковка

Возле центра перфомативного искусства есть бесплатная общественная парковка на 15 мест.