Винзавод — крупнейший частный центр современного искусства в России, объединяющий 13 ведущих галерей, Открытые студии, образовательные площадки, мастерские, шоу-румы, рестораны и творческие пространства. Формат арт-кластера позволяет не только знакомиться с актуальным российским искусством, но и наблюдать за работой художников в режиме реального времени. Винзавод создает открытую культурную среду, поддерживает развитие современного искусства и делает его доступным широкой аудитории.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Чкаловская» и «Курская» в 10-ти минутах ходьбы.

Парковка

Возле ЦСИ «Винзавод» есть бесплатная общественная парковка на 15 мест.