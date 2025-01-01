Центр современной музыки и исполнительских искусств «ТОН» — инновационная культурная площадка, действующая в партнёрстве со Всероссийским музеем декоративного искусства. Это пространство, где пересекаются музыка, перформанс, театр, саунд-арт и мультимедийные практики, создавая уникальную среду для экспериментов и творческого диалога.

Центр «ТОН» объединяет молодых композиторов, исполнителей и художников, представляя публике актуальные формы современного искусства — от камерных концертов и экспериментальных спектаклей до инсталляций и междисциплинарных проектов. Программа площадки направлена на поиск нового звучания и взаимодействия искусства с пространством и зрителем.

Как добраться

Центр расположен в пешей доступности от станций метро «Маяковская», «Цветной бульвар» и «Достоевская».

Парковка

Для посетителей доступна городская платная парковка рядом с музеем на улице Делегатской.