Мастерская «12» Никиты Михалкова — театр, основанный в октябре 2019 года как Центр театра и кино под руководством Никиты Михалкова. Театр расположен в конструктивистском здании на Поварской улице, 33, спроектированном архитекторами братьями Весниными, которое сейчас готовится к открытию после реконструкции, завершение которой запланировано на 2024 год.

Труппа состоит из молодых выпускников Академии кинематографического и театрального искусства Н.С. Михалкова. Основное направление театра — интерпретация классической литературы и драматургии. Среди значимых постановок: цикл спектаклей «Метаморфозы» по произведениям А.П. Чехова и И.А. Бунина, пластическая версия романа Л.Н. Толстого «Воскресение» режиссера Сергея Землянского, романтическая драма Э. Ростана под руководством Игоря Яцко.

Театр активно обращается к современной драматургии. Спектакль «12», выпущенный к юбилею Михалкова в 2021 году, обозначил новый этап в развитии театра, акцентируя внимание на актуальных проблемах. В мае 2024 года театр получил новое имя — Мастерская «12» Никиты Михалкова, отражающее обновленный подход и художественные амбиции.

Как добраться

Ближайшие станции метро «​​Новые Черёмушки» в 10-ти минутах и «​Новаторская» в 20-ти минутах ходьбы.

Парковка

У центра Михалкова есть бесплатная парковка на 30 мест.