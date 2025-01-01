Центр Вознесенского — независимая институция, исследующая современную культуру через текстуальные практики, включая экспериментальную поэзию, театр и кино. Здесь проходят выставки, кинопоказы, театральные лаборатории и встречи с авторами. Центр был основан вдовой поэта Зоей Богуславской и ее сыном Леонидом Богуславским. Он расположен в Замоскворечье, где Вознесенский провел детство, недалеко от места его встречи с Борисом Пастернаком. Здание, в котором находится Центр, является памятником архитектуры начала XIX века.

Как добраться

Ближайшие станции метро «​Полянка», «​Третьяковская» в 7-ми минутах ходьбы.

Парковка

Для посетителей не предусмотрено парковки.