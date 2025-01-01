Центр «Зотов» — культурное пространство, расположенное в здании одного из ключевых памятников конструктивистской архитектуры в Москве. Центр объединяет выставочные залы, кинозал, лекторий, книжный клуб и кафе, создавая среду для размышлений и диалога о конструктивизме и его актуальности сегодня.

Основное внимание здесь уделяется исследованию архитектуры, искусства и идей конструктивизма — как они формировали образ "нового человека" и влияли на общество в прошлом и настоящем. В «Зотове» проходят выставки, показы документального и арт-кино, образовательные мероприятия и встречи с исследователями, художниками и архитекторами.

Как добраться

Ближайшие станции метро «​Улица 1905 года» в 10-ти минутах, «​Белорусская» в пределеах 15-20 минут пешком.

Парковка

Можно воспользоваться парковками на прилегающих улицах.