Ночной клуб Central Station — современное пространство в Москве, где проходят энергичные вечеринки, живые концерты и диджей-сеты. Клуб ориентирован на молодую аудиторию, любящую динамичные тусовки и качественную электронную музыку. Здесь можно насладиться атмосферой яркого ночного отдыха в стильном интерьере с профессиональным звуком и светом.

Как добраться

Доехать удобно на метро до станции «Автозаводская», затем перейти пешком или воспользоваться городским транспортом (автобусы и троллейбусы). Также можно доехать на такси.

Парковка

Возле клуба доступна платная парковка, а также есть несколько бесплатных мест в ближайших дворах. Рекомендуется учитывать загруженность района в вечернее время и планировать приезд заранее.