Центральный детский магазин — один из самых известных торгово-развлекательных комплексов Москвы, расположенный в историческом здании на Лубянке. Построенный в середине XX века и полностью реконструированный в 2015 году, он сегодня является крупнейшим магазином для детей и семейного отдыха в России.

На нескольких этажах работают десятки магазинов игрушек, одежды, книг и товаров для детей. Здесь же находятся игровые зоны, тематические парки развлечений, кафе и рестораны, а также современный кинотеатр. Особая гордость комплекса — смотровая площадка на крыше, откуда открывается панорамный вид на центр Москвы.

Здание Центрального детского магазина является памятником архитектуры и известно своими просторными атриумами, мозаиками и витражами, создающими атмосферу праздника и волшебства.

Как добраться

Магазин находится в центре Москвы, рядом с Лубянской площадью. Ближайшие станции метро — «Лубянка» (прямой выход к зданию), «Кузнецкий мост» и «Охотный ряд». Также сюда удобно дойти пешком от Красной площади и Театральной площади.

Парковка

ЦДМ располагает собственной подземной парковкой на 180 мест, въезд — с улицы Рождественка. В центре города также доступны платные городские парковки, но в часы пик места ограничены.