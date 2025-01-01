Центральный Дом Актера им. А.А. Яблочкиной — уникальное творческое пространство, созданное в 1937 году Александром Эскиным как клуб для общения и отдыха актеров. За десятилетия он стал важным центром культурной жизни, где поддерживают как молодых, так и опытных актеров, а также организуют разнообразные мероприятия: спектакли, концерты, выставки, мастер-классы и творческие встречи.

Расположенный на Арбате, 35, Дом Актера включает пять сценических площадок, недавно обновленных для проведения мероприятий различного формата. Пространство также предлагает программы для всех этапов актерской карьеры, от студенческих выступлений до поддержки ветеранов сцены. Здесь успешно реализуются проекты как для московской аудитории, так и для регионов и зарубежья.

Дом Актера — это место свободного творчества и теплых встреч для людей театра.

Вместимость

Большой зал вмещает 269 зрителей, фойе Большого зала вмещает 100 зрителей, Артистический салон – 100 зрителей, Гостиная на 7 этаже – 70 зрителей, Малый зал – 64 зрителя.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Смоленская» и «Арбатская» в 10-ти минутах ходьбы.

Парковка

У Центрального Дома Актера не предусмотрено парковки для посетителей.