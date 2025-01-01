Меню
Центральный дом актера

Центральный дом актера

Москва
Адрес
Москва, Арбат, 35

Телефон

+7 (499) 248 54 68



+7 (499) 248 00 03



О месте

Центральный Дом Актера им. А.А. Яблочкиной — уникальное творческое пространство, созданное в 1937 году Александром Эскиным как клуб для общения и отдыха актеров. За десятилетия он стал важным центром культурной жизни, где поддерживают как молодых, так и опытных актеров, а также организуют разнообразные мероприятия: спектакли, концерты, выставки, мастер-классы и творческие встречи.

Расположенный на Арбате, 35, Дом Актера включает пять сценических площадок, недавно обновленных для проведения мероприятий различного формата. Пространство также предлагает программы для всех этапов актерской карьеры, от студенческих выступлений до поддержки ветеранов сцены. Здесь успешно реализуются проекты как для московской аудитории, так и для регионов и зарубежья.

Дом Актера — это место свободного творчества и теплых встреч для людей театра.

Вместимость

Большой зал вмещает 269 зрителей, фойе Большого зала вмещает 100 зрителей, Артистический салон – 100 зрителей, Гостиная на 7 этаже – 70 зрителей, Малый зал – 64 зрителя.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Смоленская» и «Арбатская» в 10-ти минутах ходьбы. 

Парковка

У Центрального Дома Актера не предусмотрено парковки для посетителей.

Афиша Центральный дом актера

15 августа
Ученая семейка и роботы детский, иммерсивный
12:00 от 1500 ₽
#В игре комедия
19:00 от 3800 ₽
16 августа
Ученая семейка и роботы детский, иммерсивный
11:00 от 1500 ₽ 13:00 от 1500 ₽
Друг на час комедия, иммерсивный
16:30 от 2800 ₽ 19:00 от 2800 ₽
17 августа
Ученая семейка и Искусственный интеллект! детский, иммерсивный
12:00 от 1500 ₽ 14:00 от 1500 ₽
Подруги драма
16:30 от 3000 ₽ 19:00 от 3000 ₽
18 августа
Ученая семейка и Искусственный интеллект! детский, иммерсивный
12:00 от 1500 ₽
#В игре комедия
19:00 от 3500 ₽
19 августа
Ученая семейка и квадрокоптер детский, интерактивный
12:00 от 1500 ₽
Друг на час комедия, иммерсивный
19:00 от 2400 ₽
20 августа
Ученая семейка и квадрокоптер детский, интерактивный
12:00 от 1500 ₽
Подруги драма
19:00 от 3500 ₽
21 августа
Ученая семейка и роботы детский, иммерсивный
12:00 от 1500 ₽
22 августа
Ученая семейка и 3D принтер детский, интерактивный
12:00 от 1500 ₽
Подруги драма
19:00 от 3000 ₽
23 августа
Ученая семейка и 3D принтер детский, интерактивный
11:00 от 1500 ₽ 13:00 от 1500 ₽
Друг на час комедия, иммерсивный
16:30 от 2500 ₽ 19:00 от 2400 ₽
24 августа
Ученая семейка и Искусственный интеллект! детский, иммерсивный
12:00 от 1500 ₽ 14:00 от 1500 ₽
#В игре комедия
16:30 от 2400 ₽ 19:00 от 2400 ₽
25 августа
Ученая семейка и Искусственный интеллект! детский, иммерсивный
12:00 от 1500 ₽
Эффект Пигмалиона комедия, премьера
19:00 от 3500 ₽
26 августа
Ученая семейка и роботы детский, иммерсивный
12:00 от 1500 ₽
Психо комедия
19:00 от 3000 ₽
27 августа
Ученая семейка и 3D принтер детский, интерактивный
12:00 от 1500 ₽
Друг на час комедия, иммерсивный
19:00 от 2400 ₽
28 августа
Ученая семейка и 3D принтер детский, интерактивный
12:00 от 1500 ₽
Подруги драма
19:00 от 3000 ₽
29 августа
Ученая семейка и роботы детский, иммерсивный
12:00 от 1500 ₽
Двое на качелях драма
19:00 от 4000 ₽
30 августа
Ученая семейка и роботы детский, иммерсивный
11:00 от 1500 ₽ 13:00 от 1500 ₽
#В игре комедия
16:30 от 2400 ₽ 19:00 от 2400 ₽
31 августа
Ученая семейка и Искусственный интеллект! детский, иммерсивный
12:00 от 1500 ₽ 14:00 от 1500 ₽
Друг на час комедия, иммерсивный
16:30 от 2400 ₽ 19:00 от 2400 ₽
1 сентября
Ученая семейка и роботы детский, иммерсивный
15:00 от 1500 ₽
Подруги драма
19:00 от 2500 ₽
2 сентября
#В игре комедия
19:00 от 2500 ₽
3 сентября
Друг на час комедия, иммерсивный
19:00 от 2500 ₽
5 сентября
Ученая семейка и роботы детский, иммерсивный
15:00 от 1500 ₽
Друг на час комедия, иммерсивный
19:00 от 2500 ₽
6 сентября
Ученая семейка и роботы детский, иммерсивный
11:00 от 1500 ₽ 13:00 от 1500 ₽
Подруги драма
19:00 от 2500 ₽
7 сентября
Ученая семейка и квадрокоптер детский, интерактивный
12:00 от 1500 ₽ 14:00 от 1500 ₽
#В игре комедия
16:30 от 2500 ₽ 19:00 от 2500 ₽
11 сентября
#В игре комедия
19:00 от 2500 ₽
12 сентября
Подруги драма
19:00 от 2500 ₽
13 сентября
Ученая семейка и 3D принтер детский, интерактивный
11:00 от 1500 ₽ 13:00 от 1500 ₽
Друг на час комедия, иммерсивный
16:30 от 2500 ₽ 19:00 от 2500 ₽
14 сентября
Ученая семейка и Искусственный интеллект! детский, иммерсивный
12:00 от 1500 ₽ 14:00 от 1500 ₽
15 сентября
Подруги драма
19:00 от 2500 ₽
16 сентября
Друг на час комедия, иммерсивный
19:00 от 2500 ₽
17 сентября
Дикарь комедия
19:00 от 1000 ₽
19 сентября
Ученая семейка и Искусственный интеллект! детский, иммерсивный
15:00 от 1500 ₽
Друг на час комедия, иммерсивный
19:00 от 2500 ₽
20 сентября
Ученая семейка и Искусственный интеллект! детский, иммерсивный
11:00 от 1500 ₽ 13:00 от 1500 ₽
#В игре комедия
16:30 от 2500 ₽ 19:00 от 2500 ₽
21 сентября
Ученая семейка и роботы детский, иммерсивный
12:00 от 1500 ₽ 14:00 от 1500 ₽
22 сентября
Друг на час комедия, иммерсивный
19:00 от 2500 ₽
23 сентября
#В игре комедия
19:00 от 2500 ₽
26 сентября
Ученая семейка и квадрокоптер детский, интерактивный
15:00 от 1500 ₽
Хорошо там, где мы есть драма
19:00 от 1600 ₽
Мы плюс Вы иммерсивный
19:00 от 3800 ₽
27 сентября
Ученая семейка и квадрокоптер детский, интерактивный
11:00 от 1500 ₽ 13:00 от 1500 ₽
Подруги драма
19:00 от 2500 ₽
28 сентября
Ученая семейка и 3D принтер детский, интерактивный
12:00 от 1500 ₽ 14:00 от 1500 ₽
Друг на час комедия, иммерсивный
16:30 от 2500 ₽ 19:00 от 2500 ₽
29 сентября
#В игре комедия
19:00 от 2500 ₽
30 сентября
Подруги драма
19:00 от 2500 ₽
Близкие друзья драма, классическая драма Три товарища на фоне Второй мировой
19:00 от 500 ₽
1 октября
Подруги драма
19:05 от 12000 ₽ 19:10 от 12000 ₽
2 октября
Надя и Ося. История любви драма
17:10 от 12000 ₽
Друг на час комедия, иммерсивный
19:00 от 12000 ₽ 19:10 от 12000 ₽
3 октября
Ученая семейка и Искусственный интеллект! детский, иммерсивный
11:40 от 5000 ₽
4 октября
Ученая семейка и роботы детский, иммерсивный
11:10 от 5000 ₽ 12:40 от 5000 ₽ 14:10 от 5000 ₽
5 октября
Забыть Герострата драма
19:00 от 1500 ₽
Эффект Пигмалиона комедия, премьера
19:10 от 12000 ₽
6 октября
Ученая семейка и Искусственный интеллект! детский, иммерсивный
11:40 от 5000 ₽
Эффект Пигмалиона комедия, премьера
19:05 от 12000 ₽
#В игре комедия
19:10 от 12000 ₽
7 октября
#В игре комедия
19:05 от 12000 ₽
Подруги драма
19:10 от 12000 ₽
8 октября
Подруги драма
19:05 от 12000 ₽
Друг на час комедия, иммерсивный
19:10 от 12000 ₽
9 октября
Друг на час комедия, иммерсивный
19:00 от 12000 ₽
11 октября
Ученая семейка и квадрокоптер детский, интерактивный
11:10 от 5000 ₽ 12:40 от 5000 ₽ 14:10 от 5000 ₽
12 октября
Ученая семейка и 3D принтер детский, интерактивный
11:10 от 5000 ₽ 12:40 от 5000 ₽
Эффект Пигмалиона комедия, премьера
19:10 от 12000 ₽
13 октября
Эффект Пигмалиона комедия, премьера
19:05 от 12000 ₽
#В игре комедия
19:10 от 12000 ₽
14 октября
Ученая семейка и Искусственный интеллект! детский, иммерсивный
11:40 от 5000 ₽
#В игре комедия
19:05 от 12000 ₽
Подруги драма
19:10 от 12000 ₽
15 октября
Надя и Ося. История любви драма
17:10 от 12000 ₽
Дикарь комедия
19:00 от 1000 ₽
Подруги драма
19:05 от 12000 ₽
Друг на час комедия, иммерсивный
19:10 от 12000 ₽
16 октября
Друг на час комедия, иммерсивный
19:00 от 12000 ₽
18 октября
Ученая семейка и роботы детский, иммерсивный
11:10 от 5000 ₽ 14:10 от 5000 ₽
19 октября
Эффект Пигмалиона комедия, премьера
19:10 от 12000 ₽
20 октября
Эффект Пигмалиона комедия, премьера
19:05 от 12000 ₽
#В игре комедия
19:10 от 12000 ₽
21 октября
#В игре комедия
19:05 от 12000 ₽
Подруги драма
19:10 от 12000 ₽
22 октября
Ученая семейка и Искусственный интеллект! детский, иммерсивный
11:40 от 5000 ₽
Подруги драма
19:05 от 12000 ₽
Друг на час комедия, иммерсивный
19:10 от 12000 ₽
23 октября
Друг на час комедия, иммерсивный
19:00 от 12000 ₽
24 октября
Хорошо там, где мы есть драма
19:00 от 1600 ₽
25 октября
Ученая семейка и квадрокоптер детский, интерактивный
11:10 от 5000 ₽ 12:40 от 5000 ₽ 14:10 от 5000 ₽
Урсула. Версия одиночества танцевальный
19:00 от 1000 ₽
26 октября
Ученая семейка и 3D принтер детский, интерактивный
11:10 от 5000 ₽ 12:40 от 5000 ₽
Дом Бернарды Альбы драма
19:00 от 1000 ₽
Эффект Пигмалиона комедия, премьера
19:10 от 12000 ₽
27 октября
Эффект Пигмалиона комедия, премьера
19:05 от 12000 ₽
#В игре комедия
19:10 от 12000 ₽
28 октября
#В игре комедия
19:05 от 12000 ₽
Подруги драма
19:10 от 12000 ₽
29 октября
Близкие друзья драма, классическая драма Три товарища на фоне Второй мировой
19:00 от 500 ₽
Подруги драма
19:05 от 12000 ₽
Друг на час комедия, иммерсивный
19:10 от 12000 ₽
30 октября
Ученая семейка и Искусственный интеллект! детский, иммерсивный
11:40 от 5000 ₽
Забыть Герострата драма
19:00 от 1500 ₽
Друг на час комедия, иммерсивный
19:00 от 12000 ₽
1 ноября
Ученая семейка и роботы детский, иммерсивный
11:10 от 5000 ₽ 14:10 от 5000 ₽
2 ноября
Эффект Пигмалиона комедия, премьера
19:10 от 12000 ₽
3 ноября
Ученая семейка и Искусственный интеллект! детский, иммерсивный
11:40 от 5000 ₽
Эффект Пигмалиона комедия, премьера
19:05 от 12000 ₽
#В игре комедия
19:10 от 12000 ₽
4 ноября
Надя и Ося. История любви драма
17:10 от 12000 ₽
#В игре комедия
19:05 от 12000 ₽
Подруги драма
19:10 от 12000 ₽
5 ноября
Подруги драма
19:05 от 12000 ₽
Друг на час комедия, иммерсивный
19:10 от 12000 ₽
6 ноября
Друг на час комедия, иммерсивный
19:05 от 12000 ₽
8 ноября
Ученая семейка и квадрокоптер детский, интерактивный
11:10 от 5000 ₽ 12:40 от 5000 ₽ 14:10 от 5000 ₽
9 ноября
Ученая семейка и 3D принтер детский, интерактивный
11:10 от 5000 ₽ 12:40 от 5000 ₽
Эффект Пигмалиона комедия, премьера
19:10 от 12000 ₽
10 ноября
Эффект Пигмалиона комедия, премьера
19:05 от 12000 ₽
#В игре комедия
19:10 от 12000 ₽
11 ноября
Ученая семейка и Искусственный интеллект! детский, иммерсивный
11:40 от 5000 ₽
#В игре комедия
19:05 от 12000 ₽
Подруги драма
19:10 от 12000 ₽
12 ноября
Подруги драма
19:05 от 12000 ₽
Друг на час комедия, иммерсивный
19:10 от 12000 ₽
13 ноября
Друг на час комедия, иммерсивный
19:05 от 12000 ₽
15 ноября
Ученая семейка и роботы детский, иммерсивный
11:10 от 5000 ₽ 14:10 от 5000 ₽
16 ноября
Эффект Пигмалиона комедия, премьера
19:10 от 12000 ₽
17 ноября
#В игре комедия
19:10 от 12000 ₽
18 ноября
Надя и Ося. История любви драма
17:10 от 12000 ₽
Подруги драма
19:10 от 12000 ₽
19 ноября
Ученая семейка и Искусственный интеллект! детский, иммерсивный
11:40 от 5000 ₽
Друг на час комедия, иммерсивный
19:10 от 12000 ₽
21 ноября
Двое на качелях драма
19:10 от 12000 ₽
22 ноября
Ученая семейка и квадрокоптер детский, интерактивный
11:10 от 5000 ₽ 12:40 от 5000 ₽ 14:10 от 5000 ₽
Урсула. Версия одиночества танцевальный
19:00 от 1000 ₽
23 ноября
Ученая семейка и 3D принтер детский, интерактивный
11:10 от 5000 ₽ 12:40 от 5000 ₽
Дом Бернарды Альбы драма
19:00 от 1000 ₽
Эффект Пигмалиона комедия, премьера
19:10 от 12000 ₽
24 ноября
#В игре комедия
19:10 от 12000 ₽
25 ноября
Подруги драма
19:10 от 12000 ₽
26 ноября
Друг на час комедия, иммерсивный
19:10 от 12000 ₽
27 ноября
Ученая семейка и Искусственный интеллект! детский, иммерсивный
11:40 от 5000 ₽
Надя и Ося. История любви драма
17:10 от 12000 ₽
28 ноября
Близкие друзья драма, классическая драма Три товарища на фоне Второй мировой
19:00 от 500 ₽
Двое на качелях драма
19:10 от 12000 ₽
29 ноября
Ученая семейка и роботы детский, иммерсивный
11:10 от 5000 ₽ 14:10 от 5000 ₽
30 ноября
Эффект Пигмалиона комедия, премьера
19:10 от 12000 ₽
1 декабря
Ученая семейка и Искусственный интеллект! детский, иммерсивный
11:40 от 5000 ₽
#В игре комедия
19:10 от 12000 ₽
2 декабря
Подруги драма
19:10 от 12000 ₽
3 декабря
Надя и Ося. История любви драма
17:10 от 12000 ₽
Друг на час комедия, иммерсивный
19:10 от 12000 ₽
5 декабря
Двое на качелях драма
19:10 от 12000 ₽
6 декабря
Ученая семейка и квадрокоптер детский, интерактивный
11:10 от 5000 ₽ 12:40 от 5000 ₽ 14:10 от 5000 ₽
7 декабря
Ученая семейка и 3D принтер детский, интерактивный
11:10 от 5000 ₽ 12:40 от 5000 ₽
Эффект Пигмалиона комедия, премьера
19:10 от 12000 ₽
8 декабря
#В игре комедия
19:10 от 12000 ₽
9 декабря
Ученая семейка и Искусственный интеллект! детский, иммерсивный
11:40 от 5000 ₽
Подруги драма
19:10 от 12000 ₽
10 декабря
Друг на час комедия, иммерсивный
19:10 от 12000 ₽
11 декабря
Психо комедия
19:10 от 12000 ₽
12 декабря
Двое на качелях драма
19:10 от 12000 ₽
14 декабря
Эффект Пигмалиона комедия, премьера
19:10 от 12000 ₽
15 декабря
#В игре комедия
19:10 от 12000 ₽
16 декабря
Подруги драма
19:10 от 12000 ₽
17 декабря
Ученая семейка и Искусственный интеллект! детский, иммерсивный
11:40 от 5000 ₽
Друг на час комедия, иммерсивный
19:10 от 12000 ₽
18 декабря
Надя и Ося. История любви драма
17:10 от 12000 ₽
Психо комедия
19:10 от 12000 ₽
19 декабря
Двое на качелях драма
19:10 от 12000 ₽
20 декабря
Ученая семейка и роботы детский, иммерсивный
11:05 от 5000 ₽ 12:35 от 5000 ₽ 14:05 от 5000 ₽
21 декабря
Ученая семейка и роботы детский, иммерсивный
11:05 от 5000 ₽ 12:35 от 5000 ₽ 14:05 от 5000 ₽
Эффект Пигмалиона комедия, премьера
19:10 от 12000 ₽
22 декабря
#В игре комедия
19:10 от 12000 ₽
23 декабря
Подруги драма
19:10 от 12000 ₽
24 декабря
Друг на час комедия, иммерсивный
19:10 от 12000 ₽
25 декабря
Ученая семейка и Искусственный интеллект! детский, иммерсивный
11:40 от 5000 ₽
Надя и Ося. История любви драма
17:10 от 12000 ₽
Психо комедия
19:10 от 12000 ₽
26 декабря
Двое на качелях драма
19:10 от 12000 ₽
29 декабря
Ученая семейка и Искусственный интеллект! детский, иммерсивный
11:40 от 5000 ₽
1 января
Эффект Пигмалиона комедия, премьера
18:40 от 12000 ₽
2 января
Надя и Ося. История любви драма
17:10 от 12000 ₽
#В игре комедия
18:40 от 12000 ₽
3 января
Ученая семейка и 3D принтер детский, интерактивный
11:05 от 5000 ₽ 12:35 от 5000 ₽ 14:05 от 5000 ₽
Подруги драма
18:40 от 12000 ₽
4 января
Ученая семейка и 3D принтер детский, интерактивный
11:05 от 5000 ₽ 12:35 от 5000 ₽ 14:05 от 5000 ₽
Надя и Ося. История любви драма
17:10 от 12000 ₽
Друг на час комедия, иммерсивный
18:40 от 12000 ₽
5 января
Психо комедия
18:40 от 12000 ₽
6 января
Двое на качелях драма
18:40 от 12000 ₽
8 января
Эффект Пигмалиона комедия, премьера
18:40 от 12000 ₽
9 января
#В игре комедия
18:40 от 12000 ₽
10 января
Ученая семейка и квадрокоптер детский, интерактивный
11:05 от 5000 ₽ 12:35 от 5000 ₽ 14:05 от 5000 ₽
Подруги драма
18:40 от 12000 ₽
11 января
Ученая семейка и квадрокоптер детский, интерактивный
11:05 от 5000 ₽ 12:35 от 5000 ₽ 14:05 от 5000 ₽
Друг на час комедия, иммерсивный
18:40 от 12000 ₽
12 января
Психо комедия
18:40 от 12000 ₽
13 января
Двое на качелях драма
18:40 от 12000 ₽
15 января
Эффект Пигмалиона комедия, премьера
18:40 от 12000 ₽
16 января
#В игре комедия
18:40 от 12000 ₽
17 января
Ученая семейка и роботы детский, иммерсивный
11:05 от 5000 ₽ 12:35 от 5000 ₽ 14:05 от 5000 ₽
Подруги драма
18:40 от 12000 ₽
18 января
Ученая семейка и роботы детский, иммерсивный
11:05 от 5000 ₽ 12:35 от 5000 ₽ 14:05 от 5000 ₽
Друг на час комедия, иммерсивный
18:40 от 12000 ₽
19 января
Психо комедия
18:40 от 12000 ₽
20 января
Двое на качелях драма
18:40 от 12000 ₽
22 января
Надя и Ося. История любви драма
17:10 от 12000 ₽
Эффект Пигмалиона комедия, премьера
18:40 от 12000 ₽
23 января
#В игре комедия
18:40 от 12000 ₽
24 января
Ученая семейка и Искусственный интеллект! детский, иммерсивный
11:05 от 5000 ₽ 12:35 от 5000 ₽ 14:05 от 5000 ₽
Подруги драма
18:40 от 12000 ₽
25 января
Ученая семейка и Искусственный интеллект! детский, иммерсивный
11:05 от 5000 ₽ 12:35 от 5000 ₽ 14:05 от 5000 ₽
Друг на час комедия, иммерсивный
18:40 от 12000 ₽
26 января
Психо комедия
18:40 от 12000 ₽
27 января
Двое на качелях драма
18:40 от 12000 ₽
29 января
Надя и Ося. История любви драма
17:10 от 12000 ₽
Эффект Пигмалиона комедия, премьера
18:40 от 12000 ₽
30 января
#В игре комедия
18:40 от 12000 ₽ 19:10 от 12000 ₽
31 января
Ученая семейка и 3D принтер детский, интерактивный
11:05 от 5000 ₽ 12:35 от 5000 ₽ 14:05 от 5000 ₽
Подруги драма
18:40 от 12000 ₽ 19:00 от 12000 ₽
1 февраля
Ученая семейка и 3D принтер детский, интерактивный
11:05 от 5000 ₽ 12:35 от 5000 ₽ 14:05 от 5000 ₽
Друг на час комедия, иммерсивный
19:00 от 12000 ₽
2 февраля
Психо комедия
19:10 от 12000 ₽
3 февраля
Двое на качелях драма
19:10 от 12000 ₽
4 февраля
Эффект Пигмалиона комедия, премьера
19:10 от 12000 ₽
5 февраля
Надя и Ося. История любви драма
19:10 от 12000 ₽
6 февраля
#В игре комедия
19:10 от 12000 ₽
7 февраля
Ученая семейка и квадрокоптер детский, интерактивный
11:05 от 5000 ₽ 12:35 от 5000 ₽ 14:05 от 5000 ₽
Подруги драма
19:00 от 12000 ₽
8 февраля
Ученая семейка и квадрокоптер детский, интерактивный
11:05 от 5000 ₽ 12:35 от 5000 ₽ 14:05 от 5000 ₽
Друг на час комедия, иммерсивный
19:00 от 12000 ₽
9 февраля
Психо комедия
19:10 от 12000 ₽
10 февраля
Двое на качелях драма
19:10 от 12000 ₽
11 февраля
Эффект Пигмалиона комедия, премьера
19:10 от 12000 ₽
12 февраля
Надя и Ося. История любви драма
19:10 от 12000 ₽
13 февраля
#В игре комедия
19:10 от 12000 ₽
14 февраля
Ученая семейка и роботы детский, иммерсивный
11:05 от 5000 ₽ 12:35 от 5000 ₽ 14:05 от 5000 ₽
Подруги драма
19:00 от 12000 ₽
15 февраля
Ученая семейка и роботы детский, иммерсивный
11:05 от 5000 ₽ 12:35 от 5000 ₽ 14:05 от 5000 ₽
Друг на час комедия, иммерсивный
19:00 от 12000 ₽
16 февраля
Психо комедия
19:10 от 12000 ₽
17 февраля
Двое на качелях драма
19:10 от 12000 ₽
18 февраля
Эффект Пигмалиона комедия, премьера
19:10 от 12000 ₽
19 февраля
Надя и Ося. История любви драма
19:10 от 12000 ₽
20 февраля
#В игре комедия
19:10 от 12000 ₽
21 февраля
Ученая семейка и Искусственный интеллект! детский, иммерсивный
11:05 от 5000 ₽ 12:35 от 5000 ₽ 14:05 от 5000 ₽
Подруги драма
19:00 от 12000 ₽
22 февраля
Ученая семейка и Искусственный интеллект! детский, иммерсивный
11:05 от 5000 ₽ 12:35 от 5000 ₽ 14:05 от 5000 ₽
Друг на час комедия, иммерсивный
19:00 от 12000 ₽
23 февраля
Психо комедия
19:10 от 12000 ₽
24 февраля
Двое на качелях драма
19:10 от 12000 ₽
25 февраля
Эффект Пигмалиона комедия, премьера
19:10 от 12000 ₽
26 февраля
Надя и Ося. История любви драма
19:10 от 12000 ₽
27 февраля
#В игре комедия
19:10 от 12000 ₽
28 февраля
Ученая семейка и 3D принтер детский, интерактивный
11:05 от 5000 ₽ 12:35 от 5000 ₽ 14:05 от 5000 ₽
Подруги драма
19:00 от 12000 ₽
1 марта
Ученая семейка и 3D принтер детский, интерактивный
11:05 от 5000 ₽ 12:35 от 5000 ₽ 14:05 от 5000 ₽
Друг на час комедия, иммерсивный
19:00 от 12000 ₽
2 марта
Психо комедия
19:10 от 12000 ₽
3 марта
Двое на качелях драма
19:10 от 12000 ₽
4 марта
Эффект Пигмалиона комедия, премьера
19:10 от 12000 ₽
5 марта
Надя и Ося. История любви драма
19:10 от 12000 ₽
6 марта
#В игре комедия
19:10 от 12000 ₽
7 марта
Ученая семейка и квадрокоптер детский, интерактивный
11:05 от 5000 ₽ 12:35 от 5000 ₽ 14:05 от 5000 ₽
Подруги драма
19:00 от 12000 ₽
8 марта
Ученая семейка и квадрокоптер детский, интерактивный
11:05 от 5000 ₽ 12:35 от 5000 ₽ 14:05 от 5000 ₽
Друг на час комедия, иммерсивный
19:00 от 12000 ₽
9 марта
Психо комедия
19:10 от 12000 ₽
10 марта
Двое на качелях драма
19:10 от 12000 ₽
11 марта
Эффект Пигмалиона комедия, премьера
19:10 от 12000 ₽
12 марта
Надя и Ося. История любви драма
18:15 от 12000 ₽ 19:10 от 12000 ₽
13 марта
#В игре комедия
18:15 от 12000 ₽
14 марта
Ученая семейка и Искусственный интеллект! детский, иммерсивный
10:45 от 5000 ₽ 12:15 от 5000 ₽ 13:45 от 5000 ₽
Ученая семейка и роботы детский, иммерсивный
11:05 от 5000 ₽ 12:35 от 5000 ₽ 14:05 от 5000 ₽
Подруги драма
18:15 от 12000 ₽
15 марта
Ученая семейка и роботы детский, иммерсивный
10:45 от 5000 ₽ 11:05 от 5000 ₽ 12:15 от 5000 ₽ 12:35 от 5000 ₽ 13:45 от 5000 ₽ 14:05 от 5000 ₽
Друг на час комедия, иммерсивный
18:15 от 12000 ₽
16 марта
Психо комедия
18:15 от 12000 ₽
17 марта
Психо комедия
18:15 от 12000 ₽
18 марта
Эффект Пигмалиона комедия, премьера
18:15 от 12000 ₽
19 марта
Надя и Ося. История любви драма
18:15 от 12000 ₽
20 марта
#В игре комедия
18:15 от 12000 ₽
21 марта
Ученая семейка и квадрокоптер детский, интерактивный
10:45 от 5000 ₽ 12:15 от 5000 ₽ 13:45 от 5000 ₽
Ученая семейка и Искусственный интеллект! детский, иммерсивный
11:05 от 5000 ₽ 12:35 от 5000 ₽ 14:05 от 5000 ₽
Подруги драма
18:15 от 12000 ₽
22 марта
Ученая семейка и 3D принтер детский, интерактивный
10:45 от 5000 ₽ 12:15 от 5000 ₽ 13:45 от 5000 ₽
Ученая семейка и Искусственный интеллект! детский, иммерсивный
11:05 от 5000 ₽ 12:35 от 5000 ₽ 14:05 от 5000 ₽
Друг на час комедия, иммерсивный
18:15 от 12000 ₽
23 марта
Психо комедия
18:15 от 12000 ₽
24 марта
Психо комедия
18:15 от 12000 ₽
25 марта
Эффект Пигмалиона комедия, премьера
18:15 от 12000 ₽
26 марта
Надя и Ося. История любви драма
18:15 от 12000 ₽
27 марта
#В игре комедия
18:15 от 12000 ₽
28 марта
Ученая семейка и Искусственный интеллект! детский, иммерсивный
10:45 от 5000 ₽ 12:15 от 5000 ₽ 13:45 от 5000 ₽
Подруги драма
18:15 от 12000 ₽
29 марта
Ученая семейка и роботы детский, иммерсивный
10:45 от 5000 ₽ 12:15 от 5000 ₽ 13:45 от 5000 ₽
Друг на час комедия, иммерсивный
18:15 от 12000 ₽
30 марта
Психо комедия
18:15 от 12000 ₽
31 марта
Психо комедия
18:15 от 12000 ₽
1 апреля
Эффект Пигмалиона комедия, премьера