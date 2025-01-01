Центральный Дом архитектора (ЦДА) с 1932 года служит штаб-квартирой Союза московских архитекторов и площадкой для культурно-просветительских мероприятий. Здесь проводятся конференции, семинары, лекции и выставки, посвященные архитектуре, урбанистике и дизайну. ЦДА привлекает не только архитекторов, но и всех, кто интересуется художественной жизнью Москвы. На сцене выступали как российские, так и мировые архитектурные звезды, включая Заху Хадид и Рема Кулхааса. Также в ЦДА проходят концерты и мероприятия в других областях искусства, что делает его важным культурным центром города.

Вместимость

Фойе вмещает до 435 мест, большой зал – 435 мест, конференц-зал – 150 мест, белая гостиная – 50 мест, синяя гостиная – 30 мест, красная гостиная – 15 мест.

Ресторан

Ресторан «Архитектор» расположен в Центральном доме архитектора — историческом комплексе зданий. Особняк в неоготическом стиле был построен в 1896 году, а позже к нему добавлены новые корпусы.

Здесь проходят концерты и шоу-программы. Основной зал вмещает 150 человек, есть уютный зал на 15 гостей и внутренний дворик для welcome-мероприятий.

Кухня ресторана предлагает европейские блюда с использованием свежих продуктов, а для мероприятий разрабатывается индивидуальное меню, учитывающее пожелания гостей.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Баррикадная» в 10-ти минутах ходьбы, «Краснопресненская» и «Пушкинская» в 15-ти минутах ходьбы.

Парковка

Возле Центрального дома архитектора есть общедоступная платная парковка небольшой вместимости.