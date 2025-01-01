Центральный Дом Литераторов (ЦДЛ) — клуб писателей в Москве, основанный в 1934 году. Здесь проходят литературные и музыкальные вечера, международные фестивали и кинопоказы. ЦДЛ также является востребованной площадкой для светских и частных мероприятий.

Вместимость

Большой зрительный зал ЦДЛ вмещает 440 гостей, Малый зал рассчитан на 100 мест.

Кафе и буфет

В здании ЦДЛ располагается ресторан и арт-кафе.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Баррикадная» в 10-ти минутах ходьбы, «Арбатская», «Краснопресненская» в 15-ти минутах ходьбы.

Парковка

Возле ЦДЛ есть общедоступные платные парковки небольшой вместимости.