Центральный Дом работников искусств (ЦДРИ), основанный в 1930 году, — уникальный культурный центр, объединяющий деятелей всех видов искусства. За свою историю Дом стал местом творческих встреч, премьер спектаклей, концертов, кинопоказов и просветительских мероприятий. ЦДРИ с первых дней поддерживает традицию «открытых дверей», предлагая программы высокого качества, часто на безвозмездной основе.

Здесь проходили встречи с выдающимися артистами и деятелями искусства, а также премьерные показы фильмов, запрещенных к широкому показу. ЦДРИ славится демократичной атмосферой и многообразием культурных инициатив, от выставок и концертов до образовательных программ и лекций.

ЦДРИ — центр культурного обмена и поддержки молодых талантов, который активно способствует развитию театра, музыки, кино, цирка и живописи. Выдающиеся творцы из России и зарубежья считают честь выступить здесь. Деятельность Дома охватывает самые разнообразные направления и привлекает любителей искусства всех возрастов.

Вместимость

Большой зал вмещает до 295 мест, камерный зал рассчитан на 111 мест, выставочно-концертный зал – до 291 места, каминная – до 140 мест, голубая гостиная – 47 мест, зал «9 муз» – 135 мест.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Кузнецкий Мост» в минуте ходьбы, «Лубянка» в 5-ти минутах ходьбы, «Театральная» в 10-ти минутах.

Кафе и ресторан

К вашим услугам в ЦДРИ кафе «Горький шоколад», музыкальный ресторанчик «Ассорти», театральный буфет «9 муз»и бар.

Парковка

Возле ЦДРИ нет парковки.