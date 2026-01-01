Парк «Патриот» — масштабное общественное пространство федерального уровня, посвящённое истории, культуре и традициям Вооружённых сил Российской Федерации. Территория парка объединяет музейные комплексы, выставочные площадки, открытые экспозиции и пространства для проведения крупных мероприятий. Благодаря своей площади и продуманной инфраструктуре парк подходит как для индивидуального посещения, так и для массовых событий, фестивалей и форумов.

Центральный парк «Патриот» расположен за пределами городской застройки, что позволяет комфортно принимать большое количество посетителей и сохранять чёткую навигацию между объектами.

Как добраться

На общественном транспорте:

от ж/д станции Кубинка Белорусского направления — маршрут № 75 (ст. Кубинка → парк «Патриот» → ст. Голицыно)

от ж/д станции Голицыно Белорусского направления — маршрут № 75 (ст. Голицыно → парк «Патриот» → ст. Кубинка)

До ж/д станций Кубинка и Голицыно можно доехать электричками Белорусского направления от метро: Белорусская, Беговая, Тестовская, Фили, Кунцевская, Славянский бульвар.

На автомобиле:

движение по трассе М-1 «Минское шоссе», ориентир — 55-й километр. Въезды в парк оборудованы указателями, навигация понятна и удобна.

Парковка

Передвижение по территории парка разрешено на личном транспорте. Максимально допустимая скорость движения по территории — 20 км/ч.

У каждого объекта парка предусмотрены отдельные парковочные зоны. Оплата парковки возможна в паркоматах, а также в кассах на территории любого объекта парка.