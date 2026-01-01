Парк «Патриот» — масштабное общественное пространство федерального уровня, посвящённое истории, культуре и традициям Вооружённых сил Российской Федерации. Территория парка объединяет музейные комплексы, выставочные площадки, открытые экспозиции и пространства для проведения крупных мероприятий. Благодаря своей площади и продуманной инфраструктуре парк подходит как для индивидуального посещения, так и для массовых событий, фестивалей и форумов.
Центральный парк «Патриот» расположен за пределами городской застройки, что позволяет комфортно принимать большое количество посетителей и сохранять чёткую навигацию между объектами.
Как добраться
На общественном транспорте:
До ж/д станций Кубинка и Голицыно можно доехать электричками Белорусского направления от метро: Белорусская, Беговая, Тестовская, Фили, Кунцевская, Славянский бульвар.
На автомобиле:
Парковка
Передвижение по территории парка разрешено на личном транспорте. Максимально допустимая скорость движения по территории — 20 км/ч.
У каждого объекта парка предусмотрены отдельные парковочные зоны. Оплата парковки возможна в паркоматах, а также в кассах на территории любого объекта парка.