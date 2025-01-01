Арт-кафе «Cheхов A.P.t» — это камерное и вдохновляющее пространство в центре Москвы, где литература, театр и гастрономия встречаются в одном культурном ритме. Интерьер заведения отсылает к эстетике XIX века, создавая атмосферу старомосковского салона с винтажной мебелью, пианино, картинами и светом ламп с абажурами.

Здесь проходят живые концерты, литературные вечера, стендап и выставки — каждый визит превращается в событие. Меню под стать атмосфере: уютная русская и европейская кухня в современном исполнении. Завтраки подаются весь день, а в обеденное время доступен недорогой и разнообразный бизнес-ланч.

Как добраться

Ближайшие станции метро — «Чеховская», «Тверская» и «Пушкинская», каждая в 5–10 минутах пешком.

Парковка

Вблизи кафе доступны платные городские парковки, а также парковочные зоны во дворах по Леонтьевскому переулку.