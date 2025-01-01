Гастропаб Chelsea — британский уголок в центре Москвы, рядом с метро «Тверская». Интерьеры двух залов передают атмосферу английских аристократических клубов: кожаные кресла, массивная мебель, камин, книжные полки, портреты королевской семьи и геральдические символы.

Chelsea стал для москвичей местом, где можно отпраздновать любое событие, будь то небольшая победа или важное жизненное событие, в духе традиционных британских пабов.

Как добраться

Ближйшие станции метро «Чеховская», «Пушкинская» и «Тверская» в 5-ти минутах ходьбы.

Парковка

Для посетителй не предусмотрено парковки.