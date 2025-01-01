Chester Ferry — атмосферный ресторан на берегу живописного пруда в поселке Николино, где гастрономия сочетается с уединением загородной природы. Пространство ориентировано на гостей, ценящих комфорт, стиль и качественную кухню. Здесь проводят как романтические ужины, так и большие семейные торжества, корпоративы, выездные церемонии и закрытые вечеринки. Интерьеры в английском стиле, свежие морепродукты и открытые веранды делают Chester Ferry привлекательным как для деловых встреч, так и для неспешного отдыха с близкими.

Вместимость

Chester Ferry предлагает несколько зон для размещения: основной ресторанный зал – до 50 гостей, уютный паб – до 40 гостей, летняя терраса и уличные зоны – до 30 гостей, при полном объединении площадки возможно проведение банкетов на до 120 человек.

Как добраться

Доехать можно:

на личном автомобиле — от МКАД примерно 25 минут по Рублёво-Успенскому шоссе,

такси и каршеринг также доступны — ближайшие станции метро: «Молодежная», «Крылатское», «Строгино».

Парковка

Для гостей Chester Ferry предусмотрена удобная охраняемая парковка. На территории доступно около 20 мест, а в пиковые дни — возможно размещение на дополнительных площадках рядом с рестораном.