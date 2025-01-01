Цифровое деловое пространство — один из ведущих инновационных хабов Москвы, объединяющий бизнес, технологии и креативные индустрии. Центр был создан как современная площадка для обмена опытом и внедрения цифровых решений в разные сферы жизни города.

Здесь проходят международные форумы, конференции, выставки, образовательные программы и стартап-акселераторы. Пространство оснащено мультимедийными залами, трансформационными конференц-зонами, коворкингами и студиями для онлайн-трансляций.

ЦДП стал точкой притяжения для представителей ИТ-сектора, предпринимателей и экспертов в области цифровизации, формируя сообщество, где рождаются новые идеи и проекты. Благодаря современным технологиям и продуманной инфраструктуре, пространство подходит как для масштабных мероприятий, так и для камерных рабочих встреч.

Как добраться

Комплекс расположен в центре Москвы, в шаговой доступности от станций метро «Красные Ворота», «Чистые пруды», «Курская».

Парковка

Собственной парковки у здания нет. Доступны городские платные парковочные места на улице Покровке и прилегающих переулках. В часы пик лучше пользоваться метро или такси.