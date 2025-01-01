Цирк Никулина на Цветном бульваре — один из старейших цирков России, основанный в 1880 году для цирка Альберта Саламонского. С момента открытия он стал сценой для самых известных артистов, таких как Анатолий и Владимир Дуровы, Вильмямс Труцци и клоун Кио. Цирк несколько раз перестраивался, но всегда оставался местом поиска новых форм и номеров.

В 1919 году он был национализирован и стал первым государственным цирком. Здесь родились знаменитые имена, такие как Карандаш и Юрий Никулин. Во время войны цирк продолжал работать, представляя новые программы, включая трюковые эпизоды с военной тематикой.

После закрытия старого здания в 1985 году новое здание цирка открылось в 1989 году, а в 1996 году ему было присвоено имя Никулина. Сейчас цирк оснащен современным оборудованием, сохраняя при этом атмосферу и традиции, ставшие его визитной карточкой.

Вместимость

Зрительный зал цирка вмещает 2000 человек.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Цветной бульвар» в 2-х минутах ходьбы, «Трубная» в 5-ти минутах, «Сухаревская» в 10-ти минутах ходьбы.

Парковка

У цирка не предусмотрено парковки для посетителей.