Citrus Hall — современная площадка на острове Балчуг, скрытая в тихом переулке недалеко от набережной. Светлое пространство с высокими потолками, минималистичным дизайном и тёплыми акцентами идеально подойдёт для съёмок, презентаций, частных событий, лекций или творческих ужинов.

Интерьер нейтрален, но выразителен: большие окна, живая зелень, кирпичные стены и лёгкий индустриальный ритм создают уютную и универсальную атмосферу.

Как добраться

15 минут пешком от станции метро «Павелецкая». На машине удобный заезд с Садового кольца по Садовнической улице.

Парковка

Платная городская парковка у здания, в будни места ограничены — лучше планировать заранее.