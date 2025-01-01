Центр культуры и искусств «Щукино» — креативное арт-пространство, предлагающее посетителям возможность развиваться, вдохновляться и отдыхать. Здесь расположены 33 студии, охватывающие разные направления, от танцев до программирования. Центр также предлагает мастер-классы по рисованию и созданию предметов интерьера, а также проводит фестивали, спектакли и концерты для всей семьи. Для любителей науки и искусства организуются специальные образовательные проекты.

Как добраться

Ближайшие станции метро «​Октябрьское Поле» в 5-ти минутах ходьбы, «Зорге» в 10-ти минутах ходьбы.

Парковка

Возле ЦКиИ «Щукино» есть общедоступная платная парковка небольшой вместимости.