Снегиревский дом культуры — культурный центр, действующий с 1957 года, где проводятся разнообразные мероприятия: концерты, мастер-классы, дискотеки, творческие встречи и интеллектуальные программы для всех возрастных групп.

В ДК работают танцевальные студии для детей, включая хореографическую студию Balletclub, студии эстрадного и народного танца «Ассорти», современные танцы Mafia и «Брейкосфера» (хип-хоп, брейк-данс). Для взрослых — занятия по скандинавской ходьбе и народному творчеству, а также проект «Активное долголетие», включающий хор русской песни «Сударушка» и восточные танцы. В 2022 году была открыта театральная мастерская «Пластилин» для детей. Коллективы участвуют в местных и районных мероприятиях, а также организуют традиционные чествования выпускников в День молодежи.

Как добраться

Ближайшая остановка «​Станция Снегири» в 5-ти минутах ходьбы.

Парковка

Возле ДК есть несколько небольших парковок.