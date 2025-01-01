Центр новой культуры «Мир искусств» расположен в историческом здании на Смоленской набережной в стиле сталинского ампира, являющемся архитектурным памятником.

Пространство объединяет образовательные и творческие направления для всех возрастов. Здесь проводятся тематические вечера, мастер-классы, лекции, выставки, театральные постановки и кинопоказы. В центре работают студии танца (джаз, модерн, хореография, боди-балет), рисования, вокала, актерского мастерства, а также спортивные секции (йога, стретчинг, бокс, кунг-фу). Для детей доступны студии раннего развития и творческие мастерские.

Центр стал точкой притяжения для тех, кто ценит искусство и развитие в разных формах.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Смоленская» в 10-ти минутах и «Киевская» в 15-ти минутах ходьбы.

Парковка

Для посетителей не предусмотрено парковки.