Comedy Hall — клуб, где выступают топовые комики (StandUp на ТНТ, Comedy Club, Comedy Баттл), а атмосферу вечера создают московские кавер- и джаз-бэнды. Сет музыкальных коллективов длится час и включает как джазовые композиции, так и оригинальные версии популярных треков. Вечер продолжается с выступлениями известных комиков, которые заряжают гостей свежим и актуальным юмором. Средняя продолжительность мероприятий — 2,5 часа. Вход с 18 лет, еда и напитки оплачиваются отдельно. Билеты с привязкой к месту — администратор поможет вам удобно разместиться.

Как добраться

Ближайшая станция метро «Павелецкая» в 10-ти минутах ходьбы. Ближайшая остановка наземного транспорта «Кожевническая» в 2-х минутах ходьбы.

Парковка

Возле БЦ Black & White, где расположен Comedy Hall, есть общедоступная платная парковка небольшой вместимости.