Гастробар «Комфо» в Москве, расположенный рядом с метро «Аэропорт», предлагает атмосферу уюта и комфорта. Заведение сочетает в себе элементы гастрономии и расслабленного отдыха, предлагая гостям разнообразие авторских блюд и напитков. Интерьер оформлен в современном стиле с акцентом на теплые оттенки и удобную обстановку, что создает идеальные условия для встреч с друзьями или деловых переговоров. «Комфо» — это место, где можно насладиться вкусной едой в непринужденной обстановке.

Как добраться

Ближайшая станция метро «Аэропорт» в 15-ти минутах ходьбы.

Парковка

Возле театральной лаборатории есть небольшие беспланые парковки.