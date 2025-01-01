Hotel Continental — гостиница в центре Москвы, расположенная недалеко от Красной площади, Большого театра и деловых районов. В отеле — 203 номера различных категорий, включая люксы, конференц-залы для мероприятий и спа-зона. Близость к основным достопримечательностям и транспортной инфраструктуре делает его удобной площадкой для размещения и проведения деловых встреч.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Пушкинская» и «Маяковская» и «Тверская» в 5-ти минутах ходьбы.

Парковка

Для посетителей есть платная парковка на 90 мест.