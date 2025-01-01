Crosta — стильный пицца-бар с тёплой атмосферой и настоящей неаполитанской душой. Здесь ценят хрустящую корочку, тонкое тесто, натуральные продукты и вкус без компромиссов. Пиццу готовят в дровяной печи, прямо на глазах у гостей — быстро, эффектно и по всем канонам.

Интерьер уютный и лаконичный: дерево, мягкий свет, открытая кухня и бар с вином, коктейлями и лимонадами. Отличное место, чтобы заглянуть на обед, встретиться с друзьями или устроить неспешный вечер с бокалом чего-то хорошего.

Как добраться

10 минут пешком от станции метро «Парк культуры».

Парковка

Рядом с заведением есть городская парковка (платная), в вечернее время может быть загружена.