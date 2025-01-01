«ЦСКА Арена» — крупнейший многофункциональный спортивный комплекс Москвы для спортивных, концертных и деловых мероприятий. Комплекс включает три трансформируемые арены с общей вместимостью до 19 200 человек, подходящие для хоккея, баскетбола, боев MMA, концертов и гала-шоу мирового уровня.

Как добраться

Ближайшие станции метро «ЗИЛ» в 5-ти минутах ходьбы, «Автозаводская» в 15-ти минутах ходьбы. Ближайшие остановки наземного транспорта «Парк Легенгд» и «МЦК ЗИЛ» в 3-х минутах ходьбы.

Парковка

Возле арены есть бесплатная парковка для посетителей на 100 машиномест.