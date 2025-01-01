Daddy Pub — уютное место с характером в самом центре Москвы, где царит дружеская атмосфера и непринужденный отдых. Классический паб с тёмным деревом, удобными диванами и насыщенным выбором пенного — от локального крафта до известных марок.

Здесь собираются любители живой музыки, спортивных трансляций и простого, но качественного меню. Бар идеально подходит для встреч с друзьями, неформальных посиделок и отдыха после рабочего дня.

Как добраться

7 минут пешком от станции метро «Третьяковская» или пару минут от станции метро «Новокузнецкая».

Парковка

Платная городская парковка в окрестностях, рекомендуем пользоваться общественным транспортом или такси.