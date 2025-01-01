Государственный Дарвиновский музей, основанный в 1907 году, является крупнейшим естественно-научным музеем Европы. Он специализируется на эволюции и использует современные мультимедийные технологии, такие как аудиотрансляции, видеопроекции и дополненную реальность. В музее представлены интерактивные экспозиции, включая «Пройди путем эволюции», «Познай себя — познай мир», учебная лаборатория, инсектарий «МиниЗоо» и цифровой планетарий. На территории находится палеопарк с фигурами вымерших животных.

Как добраться